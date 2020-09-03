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Главная Новости Здоровье наше тело Врач назвала пять шагов к здоровью щитовидной железы
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Врач назвала пять шагов к здоровью щитовидной железы

На здоровье щитовидной железы влияет питание

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный орган в человеческом организме. Она отвечает за выработку и синтез гормонов, поэтому ее нужно беречь. Врач-натуропат Ксения Машкина на своей странице в Instagram рассказала, какие шаги нужно предпринять, чтобы улучшить работу щитовидки.

Позаботьтесь о надпочечниках

Врач назвала пять шагов к здоровью щитовидной железы

ChesiireCat | Getty Images/iStockphoto

При патологии щитовидной железы важна поддержка надпочечников. Бывает так, что все анализы хорошие, УЗИ в норме, а симптомы есть. Тут и нужна помощь надпочечникам: контроль стресса, изменение реакции на стресс, полноценный сон, правильный рацион и поддержка нутрицевтиками.

Уберите сахар из рациона

Сахар очищенный, промышленный, белый, в изделиях из магазина — провоцирует и активно поддерживает воспаление в организме, гликацию, подкармливает патогенную флору. Помните о скрытом сахаре.

Восполните необходимые дефициты

Йод, селен, железо, магний, цинк и все витамины. Если ранее никогда не принимали йод, то сначала пару недель попринимайте магний и селен, и затем подключайте йод.

Глютен

Этот сложный белок негативно влияет на работу ЩЖ: залепляет стенки кишечника, вызывает аутоиммунную реакцию. Постарайтесь минимизировать глютен в организме. 

Крестоцветные

В крестоцветных овощах содержатся гойтрогены — вещества, ухудшающие поглощение йода. Если у вас уже есть какое-то заболевание ЩЖ, то крестоцветных следует избегать до выздоровления. Исключение - свежая брокколи, приготовленная на пару.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки помогут улучшить работу щитовидки.


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