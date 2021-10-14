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Срочно в рацион: 5 самых полезных осенних продуктов

Эксперты назвали полезные осенние продукты, которые нужно срочно добавить в рацион, чтобы укрепить здоровье

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

За окном осень — пора простудных заболеваний и депрессии, а значит нужно укреплять организм, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем. Сделать это можно с помощью правильных продуктов. Эксперты рассказали, чем важно обогащать рацион в этот период. 

Срочно в рацион: 5 самых полезных осенних продуктов

Что полезно есть осенью / Фото: pexels.com

Тыква

В мякоти тыквы содержится множество витаминов и полезных веществ, в частности магний, кальций, железо, клетчатка, которые поддерживают в тонусе весь организм. Врачи говорят, что тыкву издавна применяют при лечении атеросклероза, диабета, а также овощ помогает при нарушениях желудочно-кишечного тракта и проблемах с почками. Еще тыква ускоряет обменные процессы в организме и способствует нормализации уровня холестерина. 

Репа

Этот корнеплод обогащает организм витаминами А, С, К, а также фолиевой кислотой. Репа обладает противогрибковым и антибактериальным действием, ее используют как часть комплексного лечения заболеваний горла, стоматитов, бронхитов и т. д. 

Клюква

Вкусная осенняя ягода, содержащая много антиоксидантных веществ, защищающих организм от различных заболеваний. Больше всего витаминов и микроэлементов содержится в ее шкурке, поэтому ягоду нужно есть целиком, можно с перетертым сахаром. 

Грибы

Обогатите организм вкусными грибами, например, боровиками, которые являются источником витамина D, а этого микроэлемента особо не хватает в осенне-зимний период. А вот лисички помогают улучшить работу печени и борются с вирусом гепатита. 

Кабачки

Приготовьте вкусные блюда с добавлением кабачков, ведь они также богаты на витамины, углеводы, белки и другие ценные вещества. Этот овощ помогает нормализовать давление, защищает от мочекаменной болезни и холецистита, а также проблем с пищеварением. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты могут скоро исчезнуть с лица Земли.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/31345-10-samyh-poleznyh-osennih-produktov
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