Пять причин есть нектарин каждый день

Нектарины содержат широкий спектр витаминов и минералов, полезных для нашего здоровья. Кроме того, этот фрукт способен защитить нас от многих болезней. Мы расскажем вам подробнее о преимуществах этого фрукта и о том, почему следует есть нектарин каждый день.

Польза нектарина - фото: из открытых источников

Употребление нектаринов — это очень легкий способ включить в свой рацион множество полезных веществ. Еще один плюс в том, что нектарин среднего размера содержит всего лишь 60 калорий. Однако помимо этого есть еще причины, по которым следует обратить внимание на этот фрукт и есть еще как можно чаще. Мы расскажем о пяти таких причинах.

Содержание витаминов

Нектарины содержат большое количество меди, калия и витаминов B3 и C. Также в них содержится витамин А, цинк, железо, магний и фосфор.

Предотвращение рака

Поскольку фрукт является прекрасным источником антиоксидантов, он может сыграть роль в предотвращении рака.

Согласно бостонскому исследованию, потребление как минимум 2 порций нектаринов или персиков в неделю может снизить риск рака груди у женщин в постменопаузе.

Снижение холестерина

Витамин А, витамин С, бета-каротин и триптофан, содержащиеся в нектарине, обладают схожими свойствами. Эти антиоксидантные соединения не только помогают снизить воспаление сосудов, улучшают кровообращение и кровяное давление, но также могут снизить уровень холестерина.

Улучшение состояния кожи

Нектарины могут поддерживать здоровье кожи благодаря содержанию меди. Также этот фрукт содержит ниацин (витамин B3), который может защитить клетки кожи от повреждений, вызванных солнечными лучами.

Польза для сердца и сосудов

Этот гладкий родственник персика способен восстанавливать сердечный ритм, стабилизировать артериальное давление, а также очищать сосуды от холестериновых бляшек.





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