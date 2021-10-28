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Пять особых продуктов, сохраняющих женскую красоту

Диетологи рассказали, какие продукты стоит добавить в женский рацион, чтобы сохранить красоту и молодость

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите улучшить внешний вид и наладить работу внутренних процессов, эксперты рекомендуют женщинам добавить в рацион следующие продукты:

Пять особых продуктов, сохраняющих женскую красоту

Как сохранить женскую красоту / Фото: goodfon

Авокадо

Обогатите рацион экзотическим плодом, потому что в его составе витамины А, С, В, а также калий, магний, фосфор, марганец, которые положительно влияют на работу всего организма. Употребление авокадо хорошо скажется на состоянии вашей кожи и волос. 

Квашеная капуста

Еще один продукт, который необходим женщинам, чтобы омолодить кожу, улучшит состояние ногтей и волос. Также квашеная капуста способна избавить от предменструального синдрома и снять симптоматику климактерического периода.

Киви

В фрукте содержится много витамина С, а еще бета-каротин, которые способны поддержать упругость кожи и регулярно стимулировать в ней выработку коллагена.

Грецкий орех

Регулярное употребление грецких орехов положительно сказывается на внешнем виде ногтей и волос. Кожные покровы становятся упругими, гладкими, шелковистыми. Продукт замедлит процесс старения кожи и увлажнит ее.

Устрицы

Частый прием морепродукта в пищу улучшает гормональный фон женщины, что сказывается на женском здоровье и общем самочувствии. А еще устрицы помогают укрепить ногти и придают волосам блеск и шелковистость. 

Напомним, что у женщин после 40 лет в организме происходят гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие и состояние кожи. Если хотите сохранить молодость и здоровья, добавьте в рацион следующие витамины и полезные вещества.

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Источник: https://smak.ua/diet/krasota/72004-8-osobykh-produktov-sokhranyayuschikh-zhenskuyu-krasotu
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