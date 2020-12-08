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Какие женские болезни обостряются из-за стресса

Стресс влияет на физическое и эмоциональное состояние женщин

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В современном мире есть множество факторов, которые провоцируют стресс и нервное напряжение. Но находится в таком состоянии долгое время нельзя, иначе можно серьезно навредить своему здоровью. Какие женские заболевания может обострить стресс?

Какие женские болезни обостряются из-за стресса

болезни, вызванные стрессом (фото из открытых источников)

Головные боли

Постоянный стресс может стать причиной возникновения мигрени, даже если вы никогда не жаловались на эту проблему. Дело в том, что во время стресса в организме вырабатываются вещества, которые негативно влияют на состояние нервов и кровеносных сосудов в головном мозге. 

Запоры

Раздражение, нервозность, усталость — все эти симптомы стресса плохо влияют на работу пищеварительной системы. В результате вы можете столкнуться с метеоризмом, болями в животе, запорами, диареей и другими нарушениями. 

Частые простуды

Хронический стресс ослабляет иммунную систему, поэтому вы чаще можете болеть простудными заболеваниями, а они могут вызывать и другие осложнения. 

Прыщи и акне

Во время стресса в нашем организме начинает вырабатываться гормон кортизол, который негативно влияет на вес и состояние кожи. Он побуждает кожу вырабатывать большее количество жира, а он в свою очередь, закупоривает поры, поэтому начинают выскакивать прыщики.

Метаболический синдром

Это состояние, при котором нарушается обмен веществ и клетки становятся менее восприимчивы к инсулину, а это грозит сахарным диабетом, если вовремя не среагировать на проблему. И чем чаше повышен уровень кортизола в организме, тем выше опасность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что победить стресс можно с помощью определенной диеты. Ученые выяснили, какие продукты стоит употреблять, когда ваш организм перенапряжен.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/5-zhenskih-bolezney-kotorye-obostryayutsya-iz-za-stressa/
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