Какие женские болезни обостряются из-за стресса

В современном мире есть множество факторов, которые провоцируют стресс и нервное напряжение. Но находится в таком состоянии долгое время нельзя, иначе можно серьезно навредить своему здоровью. Какие женские заболевания может обострить стресс?

болезни, вызванные стрессом (фото из открытых источников)

Головные боли

Постоянный стресс может стать причиной возникновения мигрени, даже если вы никогда не жаловались на эту проблему. Дело в том, что во время стресса в организме вырабатываются вещества, которые негативно влияют на состояние нервов и кровеносных сосудов в головном мозге.

Запоры

Раздражение, нервозность, усталость — все эти симптомы стресса плохо влияют на работу пищеварительной системы. В результате вы можете столкнуться с метеоризмом, болями в животе, запорами, диареей и другими нарушениями.

Частые простуды

Хронический стресс ослабляет иммунную систему, поэтому вы чаще можете болеть простудными заболеваниями, а они могут вызывать и другие осложнения.

Прыщи и акне

Во время стресса в нашем организме начинает вырабатываться гормон кортизол, который негативно влияет на вес и состояние кожи. Он побуждает кожу вырабатывать большее количество жира, а он в свою очередь, закупоривает поры, поэтому начинают выскакивать прыщики.

Метаболический синдром

Это состояние, при котором нарушается обмен веществ и клетки становятся менее восприимчивы к инсулину, а это грозит сахарным диабетом, если вовремя не среагировать на проблему. И чем чаше повышен уровень кортизола в организме, тем выше опасность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что победить стресс можно с помощью определенной диеты. Ученые выяснили, какие продукты стоит употреблять, когда ваш организм перенапряжен.

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