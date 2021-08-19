В чем нуждается женский организм после 40 лет

У женщин после 40 лет в организме происходят гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие и состояние кожи. Если хотите сохранить молодость и здоровья, добавьте в рацион следующие витамины и полезные вещества.

Какие витамины нужны женщине после 40 лет (фото из открытых источников)

Железо

Во время менструации, при нормальном цикле за один день женщина теряет около 40 мг железа. Дефицит этого элемента ослабляет организм и в крайних случаях может привести к анемии.

Витамин D

Нехватка этого витамина сказывается на состоянии костей, волос и ногтей. Плюс ко всему, женщина начинает чувствовать повышенную усталость, слабость и депрессию.

Кальций

Не забывайте обогащать организм кальцием, в котором нуждаются наши кости, волости и ногти. С возрастом он вымывается из костной ткани, особенно у женщин.

Магний

При дефиците магния может появиться боль, судороги в мышцах и беспричинная тревога. Этого микроэлемента много в орехах, авокадо, яблоках, зеленых овощах, так что добавьте их в свой рацион.

Витамины группы В: В6, В12 и В9 (фолиевая кислота)

От витаминов этой группы зависит состояние кожи, сосудистой и нервной систем, процесс деления клеток. В витаминных препаратах он находится в очень малых дозах. Если хотите восполнить запас этих элементов включите в рацион шпинат, бобовые, грибы и авокадо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что витамин С (аскорбиновая кислота) является мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунитет, защищает кожу, снижает воспалительные процессы в организме и выполняет еще множество других функций. Считается, что главным источником вещества являются цитрусовые, но витамина С много и в других овощах и фруктах.

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