logo
Русский Українська

BTC/USD

44420.13

ETH/USD

2996.97

LTC/USD

165.12

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки В чем нуждается женский организм после 40 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

В чем нуждается женский организм после 40 лет

Медики отметили, что женский организм после 40-летнего возраста нуждается в определенных витаминах и минералах: каких именно

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

У женщин после 40 лет в организме происходят гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие и состояние кожи. Если хотите сохранить молодость и здоровья, добавьте в рацион следующие витамины и полезные вещества.

В чем нуждается женский организм после 40 лет

Какие витамины нужны женщине после 40 лет (фото из открытых источников)

Железо

Во время менструации, при нормальном цикле за один день женщина теряет около 40 мг железа. Дефицит этого элемента ослабляет организм и в крайних случаях может привести к анемии. 

Витамин D

Нехватка этого витамина сказывается на состоянии костей, волос и ногтей. Плюс ко всему, женщина начинает чувствовать повышенную усталость, слабость и депрессию. 

Кальций

Не забывайте обогащать организм кальцием, в котором нуждаются наши кости, волости и ногти. С возрастом он вымывается из костной ткани, особенно у женщин.

Магний

При дефиците магния может появиться боль, судороги в мышцах и беспричинная тревога. Этого микроэлемента много в орехах, авокадо, яблоках, зеленых овощах, так что добавьте их в свой рацион. 

Витамины группы В: В6, В12 и В9 (фолиевая кислота)

От витаминов этой группы зависит состояние кожи, сосудистой и нервной систем, процесс деления клеток. В витаминных препаратах он находится в очень малых дозах. Если хотите восполнить запас этих элементов включите в рацион шпинат, бобовые, грибы и авокадо. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что витамин С (аскорбиновая кислота) является мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунитет, защищает кожу, снижает воспалительные процессы в организме и выполняет еще множество других функций. Считается, что главным источником вещества являются цитрусовые, но витамина С много и в других овощах и фруктах.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://showdream.org/novosti/zdorove-i-krasota/16482-vrachi-rasskazali-v-chem-nuzhdaetsya-zhenskiy-organizm-posle-40-let.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ