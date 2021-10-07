Пять ошибок, делающих еду вредной для здоровья

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Светлана Шкурупий
Какие ошибки делают еду вредной для организма (фото из открытых источников)
Соль вместо специй
Если
хотите добавить вкуса своему блюдо, то сделайте это с помощью каких-то трав или
других специй, но не соли, потому что хлорид натрия задерживает жидкость в
организме и провоцирует появление отечности. Можно также добавить пикантного
вкуса блюду с помощью чеснока, кинзы, лимонного сока или тмина.
Перегрев
растительного масла
Эксперты
не рекомендуют разогревать оливковое или кокосовое масла, потому что они плохо
переносят повышение температуры. В течение нескольких минут они быстро теряют
свои полезные свойства.
"Долгие-долгие" овощи
Американские
исследователи отмечают, что овощи лучше всего есть в сыром виде, потому что при
термической обработке теряется большая часть витаминов и полезных веществ.
"Голые" фрукты
и овощи
В
кожуре многих овощей и фруктов содержится больше всего ценных веществ, но часто
мы отправляем их в мусорное ведро. Например, кожура яблока богата на кверцетин
— антиоксидантное соединение, которое предотвращает онкологию, а "шкурка" киви
— источник витамина Е и флавоноидов, поддерживающих здоровье организма.
"Сырая" соль
Если
не можете без соли, то хотя бы постарайтесь не употреблять ее в сыром виде. Растворяясь
во время готовки и после высоких температур, минерал наносит почкам меньше
вреда, а также — лимфатической системе и сосудам.
Напомним,
питание является одним из
важнейших факторов, определяющих состояние здоровье. Есть продукты, способные
помочь организму, а есть и те, которые могут навредить. Врачи-диетологи назвали
самые главные ошибки в питании, которые могут ускорить процесс старения.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки нельзя допускать при приеме лекарств, чтобы не навредить своему здоровью.
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