Пять ошибок, делающих еду вредной для здоровья

Если хотите, чтобы ваши блюда были не только вкусными, но и полезными, эксперты рекомендуют, не совершать следующие ошибки:



Какие ошибки делают еду вредной для организма (фото из открытых источников)

Соль вместо специй

Если хотите добавить вкуса своему блюдо, то сделайте это с помощью каких-то трав или других специй, но не соли, потому что хлорид натрия задерживает жидкость в организме и провоцирует появление отечности. Можно также добавить пикантного вкуса блюду с помощью чеснока, кинзы, лимонного сока или тмина.

Перегрев растительного масла

Эксперты не рекомендуют разогревать оливковое или кокосовое масла, потому что они плохо переносят повышение температуры. В течение нескольких минут они быстро теряют свои полезные свойства.

"Долгие-долгие" овощи

Американские исследователи отмечают, что овощи лучше всего есть в сыром виде, потому что при термической обработке теряется большая часть витаминов и полезных веществ.

"Голые" фрукты и овощи

В кожуре многих овощей и фруктов содержится больше всего ценных веществ, но часто мы отправляем их в мусорное ведро. Например, кожура яблока богата на кверцетин — антиоксидантное соединение, которое предотвращает онкологию, а "шкурка" киви — источник витамина Е и флавоноидов, поддерживающих здоровье организма.

"Сырая" соль

Если не можете без соли, то хотя бы постарайтесь не употреблять ее в сыром виде. Растворяясь во время готовки и после высоких температур, минерал наносит почкам меньше вреда, а также — лимфатической системе и сосудам.

Напомним, питание является одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровье. Есть продукты, способные помочь организму, а есть и те, которые могут навредить. Врачи-диетологи назвали самые главные ошибки в питании, которые могут ускорить процесс старения.

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