Каких ошибок нельзя допускать при приеме лекарств

BTC/USD
37197.12
ETH/USD
2683.28
LTC/USD
185.36
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Многие люди, к сожалению, несерьезно относятся к приему некоторых лекарственных средств, не понимая, что такое поведение может грозить серьезными последствиями. Эксперты рассказали, что делать нельзя.
Ошибки при приеме лекарств / фото: Pixabay.com
Ошибка № 1. Самовольное прекращение назначенного курса
Самое рискованное — это "игры" с антибиотиками. Самостоятельно их себе "прописывать" нельзя, потому что они не могут вылечить все болезни. Но и прерывать назначенный врачом курс также не стоит. Бактерии становятся нечувствительными к конкретному препарату. За временным улучшением состояния следует ухудшение.
Ошибка № 2. Прием лекарств в неправильное время
При разработке препарата фармкомпании не зря проводят соответствующие испытания биодоступности — определение оптимальной дозы и времени употребления.
Малейшее отступление от правил может привести к:
— снижению эффективности препарата;
— повышению вероятности побочных эффектов.
Ошибка № 3. Сочетание алкоголя с приемом лекарств
Поступая так, мы получаем усиление или ослабление эффекта либо провоцируем интоксикацию организма. Как правило, больше всего страдают: печень, поджелудочная железа и почки.
Ошибка № 4. Забывчивость о несочетаемости некоторых лекарств
Фатально не совместимых препаратов крайне мало. Но если сочетать, например, сорбирующие лекарства с гипотензивными, всасывание последних будет сводиться к нулю. А вот эуфиллин и сердечные гликозиды — крайне опасная пара, которая может привести даже к остановке сердца!
Ошибка № 5. Самостоятельное увеличение или уменьшение дозировки
Своевольное увеличение дозы нередко приводит к ухудшению состояния и различным осложнениям. Уменьшение назначенной дозы может откатить вас в лечении на пару шагов назад.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасны дешевые аналоги лекарств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости