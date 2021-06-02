logo
Русский Українська

BTC/USD

37197.12

ETH/USD

2683.28

LTC/USD

185.36

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье фармация Каких ошибок нельзя допускать при приеме лекарств
commentss НОВОСТИ Все новости

Каких ошибок нельзя допускать при приеме лекарств

Эксперты рассказали, какие ошибки нельзя допускать при приеме лекарств, чтобы не навредить своему здоровью

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди, к сожалению, несерьезно относятся к приему некоторых лекарственных средств, не понимая, что такое поведение может грозить серьезными последствиями. Эксперты рассказали, что делать нельзя.

Каких ошибок нельзя допускать при приеме лекарств

Ошибки при приеме лекарств / фото: Pixabay.com

Ошибка № 1. Самовольное прекращение назначенного курса

Самое рискованное — это "игры" с антибиотиками. Самостоятельно их себе "прописывать" нельзя, потому что они не могут вылечить все болезни. Но и прерывать назначенный врачом курс также не стоит. Бактерии становятся нечувствительными к конкретному препарату. За временным улучшением состояния следует ухудшение.

Ошибка № 2. Прием лекарств в неправильное время

При разработке препарата фармкомпании не зря проводят соответствующие испытания биодоступности — определение оптимальной дозы и времени употребления.

Малейшее отступление от правил может привести к:

— снижению эффективности препарата;

— повышению вероятности побочных эффектов.

Ошибка № 3. Сочетание алкоголя с приемом лекарств

Поступая так, мы получаем усиление или ослабление эффекта либо провоцируем интоксикацию организма. Как правило, больше всего страдают: печень, поджелудочная железа и почки.

Ошибка № 4. Забывчивость о несочетаемости некоторых лекарств

Фатально не совместимых препаратов крайне мало. Но если сочетать, например, сорбирующие лекарства с гипотензивными, всасывание последних будет сводиться к нулю. А вот эуфиллин и сердечные гликозиды — крайне опасная пара, которая может привести даже к остановке сердца!

Ошибка № 5. Самостоятельное увеличение или уменьшение дозировки 

Своевольное увеличение дозы нередко приводит к ухудшению состояния и различным осложнениям. Уменьшение назначенной дозы может откатить вас в лечении на пару шагов назад.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасны дешевые аналоги лекарств.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ