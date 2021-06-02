Каких ошибок нельзя допускать при приеме лекарств

Многие люди, к сожалению, несерьезно относятся к приему некоторых лекарственных средств, не понимая, что такое поведение может грозить серьезными последствиями. Эксперты рассказали, что делать нельзя.

Ошибки при приеме лекарств / фото: Pixabay.com

Ошибка № 1. Самовольное прекращение назначенного курса

Самое рискованное — это "игры" с антибиотиками. Самостоятельно их себе "прописывать" нельзя, потому что они не могут вылечить все болезни. Но и прерывать назначенный врачом курс также не стоит. Бактерии становятся нечувствительными к конкретному препарату. За временным улучшением состояния следует ухудшение.

Ошибка № 2. Прием лекарств в неправильное время

При разработке препарата фармкомпании не зря проводят соответствующие испытания биодоступности — определение оптимальной дозы и времени употребления.

Малейшее отступление от правил может привести к:

— снижению эффективности препарата;

— повышению вероятности побочных эффектов.

Ошибка № 3. Сочетание алкоголя с приемом лекарств

Поступая так, мы получаем усиление или ослабление эффекта либо провоцируем интоксикацию организма. Как правило, больше всего страдают: печень, поджелудочная железа и почки.

Ошибка № 4. Забывчивость о несочетаемости некоторых лекарств

Фатально не совместимых препаратов крайне мало. Но если сочетать, например, сорбирующие лекарства с гипотензивными, всасывание последних будет сводиться к нулю. А вот эуфиллин и сердечные гликозиды — крайне опасная пара, которая может привести даже к остановке сердца!

Ошибка № 5. Самостоятельное увеличение или уменьшение дозировки

Своевольное увеличение дозы нередко приводит к ухудшению состояния и различным осложнениям. Уменьшение назначенной дозы может откатить вас в лечении на пару шагов назад.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасны дешевые аналоги лекарств.

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