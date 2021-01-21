Пять блюд, которые нельзя есть на обед

Неправильно подобранные блюда на обед могут снизить вашу продуктивность. Как итог, вторую половину вы проведете в вялом состоянии, не желания ничего делать. Важно знать, от каких блюд лучше отказаться.

Что нельзя есть на обед - фото: из открытых источников

Даже если времени на обед у вас очень мало, вы всё равно можете хорошо питаться, заменяя запретные блюда нежирным белком, овощами с низким содержанием крахмала полезными жирами. Мы расскажем о 5 блюдах, которые не стоит употреблять на обед.

1. Паста с мясным соусом

Рафинированные углеводы и тяжелые мясные соусы — это рецепт пищевой комы. То есть, состояния, в котором вы будете испытывать вялость после приёма пищи. Если вы тратите всю свою энергию на пищеварение, вы с меньшей вероятностью будете сосредоточены на работе, а придя домой вам сразу захочется спать.

Вместо этого стоит попробовать лапшу из кабачков с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием углеводов и полезного для мозга лосося, чтобы вы остались довольны и полны энергии.

2. Пицца

Ломтики, заполненные жирной начинкой, состоящие из белой муки, сыра, мяса и сладкого томатного соуса вовсе не подходит для обеда. Если уж ваш выбор пал все же на пиццу, то лучше всего стоит выбрать на тонком тесте в неаполитанском стиле, где преобладают простые постные начинки.

3. Крем-суп

Крем-супы, зачастую, содержат жирные сливки, не говоря уже о различных крахмальных продуктах с быстрой энергией, таких как картофель. В некоторых даже есть сыр и бекон! Вместо этого лучше будет употребить суп на основе бульона или овощных пюре с источником белка, например, из курицы или нута.

4. Покупные упакованные бутерброды

Большинство предварительно упакованных бутербродов содержат обработанный белый хлеб, мясо с высоким содержанием натрия и другие вредные консерванты и добавки. Чтобы обед был более полезным, сделайте свой собственный бутерброд из цельнозернового хлеба, богатого клетчаткой, свежих овощей и мяса.

5. Стейк

Выбирая себе еду на обед лучше не останавливать свой выбор на стейках. Порции слишком велики для обеда. Кроме того, нет ни одного зеленого овоща. Однако для обеденной трапезы подойдет филе миньон с легким винегретом и крошкой из сливочного козьего сыра. В этом случае вы не переедите и получите достаточное количество полезных компонентов.

Если же вы привыкли употреблять на обед какое-то из этих блюд, попробуйте заменить его предложенной альтернативой, чтобы посмотреть на результат. Ваше состояние значительно улучшится, а вялость и сонливость больше не будут вас тревожить.

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