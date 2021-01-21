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Названы пять лучших антивозрастных продуктов

Каждый из этих продуктов поможет вам сохранить здоровье и молодость вашей кожи

сегодня, 09:59
Автор:

Мокрик Анастасия

Наше питание полностью отражается на состоянии кожи. Для того чтобы она стала сияющей и красивой, нужно добавлять в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, полезными жирами, водой и необходимыми питательными веществами. 

Названы пять лучших антивозрастных продуктов

Антивозрастные продукты - фото: из открытых источников

При желании сохранить кожу в идеальном состоянии, стоит помнить,  что лосьоны, кремы, маски и сыворотки могут помочь лишь внешне, а внутренне организм нужно насыщать полезной едой. Мы расскажем вам о пяти лучших антивозрастных продуктах.

1. Красный болгарский перец.

Красный болгарский перец богат антиоксидантами, которые борются со старением. В дополнение к высокому содержанию витамина С, который полезен для выработки коллагена, красный сладкий перец содержит мощные антиоксиданты, называемые каротиноидами.

Они обладают множеством противовоспалительных свойств и могут помочь защитить кожу от повреждения солнцем и токсинов.

2. Папайя

Этот восхитительный продукт богат множеством антиоксидантов, витаминов и минералов, которые могут помочь улучшить эластичность кожи и минимизировать появление  морщин. К ним относятся: витамины A, C, K и E, кальций, калий, магний, фосфор, витамины группы B. Все они помогают отсрочить появление признаков старения.

3. Черника

Черника богата витаминами А и С, а также антоцианом, который препятствует старению. Это то, что придает чернике глубокий красивый синий цвет. Эти мощные антиоксиданты могут помочь защитить кожу от повреждений из-за солнца, стресса и загрязнения, смягчая воспалительную реакцию и предотвращая потерю коллагена.

4. Брокколи

Брокколи — это противовоспалительное средство против старения, в котором есть: витамины С и К, множество антиоксидантов, фолиевая кислота, лютеїн, кальций. Для выработки коллагена организму необходим витамин С, который как раз содержится в этом овоще.

5. Шпинат

Шпинат содержит антиоксиданты, которые помогают насыщать и восполнять кислородом  все тело. В нём содержатся: витамины A, C, E и K, магний, железо, лютеин. Это растение с высоким содержанием витамина С усиливает выработку коллагена, делая кожу упругой и гладкой.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о продуктах, которые улучшают состояние зубов, а также о том, что произойдет, если есть зеленый перец чили каждый день.



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Источник: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/anti-aging-foods
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