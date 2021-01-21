Названы пять лучших антивозрастных продуктов

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Мокрик Анастасия
Наше питание полностью отражается на состоянии кожи. Для того чтобы она стала сияющей и красивой, нужно добавлять в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, полезными жирами, водой и необходимыми питательными веществами.
Антивозрастные продукты - фото: из открытых источников
При желании
сохранить кожу в идеальном состоянии, стоит помнить, что лосьоны, кремы, маски и
сыворотки могут помочь лишь внешне,
а внутренне организм нужно насыщать полезной едой. Мы расскажем вам о пяти лучших
антивозрастных продуктах.
1.
Красный болгарский перец.
Красный болгарский перец богат антиоксидантами,
которые борются со старением. В дополнение к высокому содержанию витамина С,
который полезен для выработки коллагена, красный сладкий перец содержит мощные
антиоксиданты, называемые каротиноидами.
Они обладают множеством противовоспалительных
свойств и могут помочь защитить кожу от повреждения солнцем и токсинов.
2.
Папайя
Этот восхитительный продукт богат множеством
антиоксидантов, витаминов и минералов, которые могут помочь улучшить
эластичность кожи и минимизировать появление морщин. К ним
относятся: витамины A, C, K
и E, кальций, калий, магний, фосфор, витамины группы B. Все они помогают отсрочить появление
признаков старения.
3.
Черника
Черника богата витаминами А и С, а также антоцианом,
который препятствует старению. Это то, что придает чернике глубокий красивый
синий цвет. Эти мощные
антиоксиданты могут помочь защитить кожу от повреждений из-за солнца, стресса и
загрязнения, смягчая воспалительную реакцию и предотвращая потерю коллагена.
4.
Брокколи
Брокколи — это противовоспалительное средство против
старения, в котором есть: витамины
С и К, множество
антиоксидантов, фолиевая
кислота, лютеїн, кальций. Для выработки коллагена организму необходим витамин С,
который как раз содержится в этом овоще.
5.
Шпинат
Шпинат содержит антиоксиданты, которые помогают насыщать и восполнять кислородом все тело. В нём содержатся: витамины A, C, E и K, магний, железо, лютеин. Это растение с высоким содержанием витамина С усиливает выработку коллагена, делая кожу упругой и гладкой.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о продуктах, которые улучшают состояние зубов, а также о том, что произойдет, если есть зеленый перец чили каждый день.
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