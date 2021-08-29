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При каких заболеваниях нельзя есть яйца

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от употребления яиц

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Яйца — один из самых популярных продуктов на нашем столе, который содержит большое количество витаминов и полезных веществ. Но, как и у любого другого продукта, у яиц есть ряд противопоказаний. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит ограничить их в рационе. 

При каких заболеваниях нельзя есть яйца

Кому нельзя есть яйца / Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалист отметила, что яйца считаются высокоалегенным продуктом, поэтому их нужно исключить из своего меню людям, страдающим индивидуальной непереносимостью, например, при аллергии на куриный белок. Также от яиц стоит отказаться пациентам с повышенным холестерином в крови и тем, кто страдает сахарным диабетом, потому что зачастую у них повреждены сосуды, а значит, имеется повышенный риск развития атеросклероза. 

Среди других противопоказаний — панкреатит (воспаление поджелудочной железы), проблемы с печенью и желчным пузырем, а также кислотный рефлюкс. Но при этом заболевании запрет на употребление яиц не строгий, продукт разрешается есть в течение дня, но только не на ужин (минимум за 3 часа до сна). Это связано с тем, что в горизонтальном положении, риск выброса кислоты в пищевод увеличивается.

Эксперт также отметила, что куриные яйца не стоит давать детям до года, а после года — не больше четверти желтка.

Напомним, врачи не советуют употреблять персики людям, у которых есть желудочно-кишечные заболевания, например, язва или гастрит, а также тем, у кого диагностирован сахарный диабет, панкреатит, ожирение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что помидоры являются очень полезным овощем, благодаря содержащемуся в нем веществе ликопену, которое уменьшает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Но некоторым людям употребление томатов может быть противопоказано.


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Источник: https://showdream.org/novosti/zdorove-i-krasota/16330-dietolog-rasskazala-pri-kakih-zabolevaniyah-nelzya-est-yayca.html
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