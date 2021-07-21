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Медики рассказали, кому нельзя есть персики

Персик вкусный и полезный, но не всем его можно есть

сегодня, 20:45
Автор:

Лиля Воробьева

Диетологи рассказали, кому не стоит есть персики и как они могут повредить вашему здоровью. Специалисты также рассказали о том, сколько нужно их съедать, чтобы ваш организм не пострадал.

Медики рассказали, кому нельзя есть персики

Кому не надо есть персики (фото из открытых источников)

Так, врачи не советуют употреблять сочный, ароматный фрукт, если у вас желудочно-кишечные заболевания, например, язва или гастрит, отравление, если у вас аллергия. Людям, у которых диагностировали сахарный диабет, панкреатит, ожирение, нужно его употреблять только определенное количество.

Нутрициологи говорят, что персик фрукт водянистый, волокнистый с низким гликемическим индексом. Он подходит для тех, кто сбрасывает лишний вес и для диабетиков, но надо обращать внимание на его количество в вашем рационе.

Если злоупотреблять персиком, то в вашей крови может подняться уровень сахара. Но если вы будете есть этот фрукт после основного приема пищи, например, в качестве десерта, говорят врачи, все будет хорошо. Ведь важно, что ваш рацион был сбалансирован.

Медика рассказывают, что здоровый человек должен съедать по два персика в сутки. Но важно обращать также внимание на продукты, оказавшихся в вашем рационе. Сочный фрукт содержит фруктозу. Поэтому если вы едите персики — не ешьте больше сладостей.

В составе этого ароматного фрукта — 80% воды и много клетчатки. Персик богат витаминами группы В, С, РР, А, К, Н, Е, бета-каротином, различными макро- и микроэлементами, которые полезны для вашего организма.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что врачи рассказали, что нельзя есть мужчинам после 40 лет. Мужчинам после 40 лет стоит больше заботиться о своем здоровье и особое внимание нужно уделять рациону, поскольку с возрастом наш метаболизм замедляется.


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Источник: https://aif.ru/health/food/komu_nelzya_est_persiki
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