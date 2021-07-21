Медики рассказали, кому нельзя есть персики

Диетологи рассказали, кому не стоит есть персики и как они могут повредить вашему здоровью. Специалисты также рассказали о том, сколько нужно их съедать, чтобы ваш организм не пострадал. Кому не надо есть персики (фото из открытых источников) Так, врачи не советуют употреблять сочный, ароматный фрукт, если у вас желудочно-кишечные заболевания, например, язва или гастрит, отравление, если у вас аллергия. Людям, у которых диагностировали сахарный диабет, панкреатит, ожирение, нужно его употреблять только определенное количество.

Нутрициологи говорят, что персик фрукт водянистый, волокнистый с низким гликемическим индексом. Он подходит для тех, кто сбрасывает лишний вес и для диабетиков, но надо обращать внимание на его количество в вашем рационе. Если злоупотреблять персиком, то в вашей крови может подняться уровень сахара. Но если вы будете есть этот фрукт после основного приема пищи, например, в качестве десерта, говорят врачи, все будет хорошо. Ведь важно, что ваш рацион был сбалансирован. Медика рассказывают, что здоровый человек должен съедать по два персика в сутки. Но важно обращать также внимание на продукты, оказавшихся в вашем рационе. Сочный фрукт содержит фруктозу. Поэтому если вы едите персики — не ешьте больше сладостей. В составе этого ароматного фрукта — 80% воды и много клетчатки. Персик богат витаминами группы В, С, РР, А, К, Н, Е, бета-каротином, различными макро- и микроэлементами, которые полезны для вашего организма. Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что врачи рассказали, что нельзя есть мужчинам после 40 лет. Мужчинам после 40 лет стоит больше заботиться о своем здоровье и особое внимание нужно уделять рациону, поскольку с возрастом наш метаболизм замедляется.

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