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Кому нельзя есть помидоры и почему они опасны

Доктор также развенчала мифы об употреблении томатов

сегодня, 09:49
Автор:

Елизавета Черных

Помидоры являются очень полезным овощем, благодаря содержащемуся в нем веществе ликопену, которое уменьшает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Но некоторым людям употребление томатов может быть противопоказано и овощ стоит исключить из рациона. 

Кому нельзя есть помидоры и почему они опасны

Кому нельзя есть помидоры и почему они опасны - фото из открытых источников

В частности, лучше не употреблять в пищу помидоры, если они вызывают у человека изжогу. Так считает врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова, пишет OBOZREVATEL.

"Но это индивидуальная реакция, а не рекомендация для всех", – подчеркнула специалист. 

Доктор также развенчала мифы об употреблении томатов, в частности о том, что помидоры богаты дубильной кислотой, повышающей кислотность желудочного сока и приводящей к язве. 

"Концентрация желудочного сока шикарно регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи, и уж точно ни один продукт не способен вызвать язву или гастрит. Туда же и цитрусовые", – сообщила врач. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что многие люди хранят помидоры в холодильнике, чтобы они подольше оставались свежими. Но оказывается, холодная температура ухудшает аромат и вкусовые качества этого овоща. Американские ученые с помощью исследования доказали, что помидоры нельзя хранить при температуре ниже 12 градусов, потому что она влияет на летучие вещества, которые входят в состав этих овощей. Они очень чувствительны к холоду и снижают функциональность генов, ответственных за аромат и вкусовые качества этого плода. Если подержать овощ в холодном месте, а затем оставить на сутки в комнате, восстановить его вкус и запах не удастся. Это обусловлено количеством белковых веществ, которые отвечают за синтез ароматических ингредиентов.




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Источник: https://med.oboz.ua/diet/vrachi-rasskazali-komu-nelzya-est-pomidoryi-i-pochemu-oni-opasnyi.htm
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