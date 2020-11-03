Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике

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Светлана Шкурупий
Многие люди хранят помидоры в холодильнике, чтобы они подольше оставались свежими. Но оказывается, холодная температура ухудшает аромат и вкусовые качества этого овоща. Почему так происходит?
помидоры (фото из открытых источников)
Американские ученые с помощью исследования доказали, что помидоры нельзя хранить при температуре ниже 12 градусов, потому что она влияет на летучие вещества, которые входят в состав этих овощей. Они очень чувствительны к холоду и снижают функциональность генов, ответственных за аромат и вкусовые качества этого плода. Если подержать овощ в холодном месте, а затем оставить на сутки в комнате, восстановить его вкус и запах не удастся. Это обусловлено количеством белковых веществ, которые отвечают за синтез ароматических ингредиентов.
По этой причине помидоры лучше всего хранить в сухом и затемненном месте, например, в кладовке или подвале. Конечно важно учитывать, как сорт помидоров, так и степень их зрелости. Например, спелые овощи хранить в теплом месте больше 2-3 суток не стоит.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя хранить яйца в дверцах холодильника, несмотря на то, что там для них есть специальные ячейки.
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