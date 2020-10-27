Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Пространство в холодильнике должно быть правильно организовано, тогда продукты будут оставаться свежими долгое время. Например, яйца нельзя хранить в дверцах, несмотря на то, что для них там есть специальные ячейки. Об этом рассказала эксперт по пищевой безопасности Мишель Босевски, передает издание Wday.

Итак, на верхней полки холодильника должны быть продукты, готовые к употреблению, и остатки различных блюд. А вот на средней — яйца, желательно в картонной коробке. Это место будет для них более прохладное, а значит они на дольше сохранят свою свежесть. Многие люди достают яйца из коробки и переставляют в боковые ячейки холодильника, но дверца — самая теплая часть бытового устройства. Там продукт находится в условиях постоянно меняющейся температуры, поэтому быстро может испортиться.

Нижняя полка холодильника предназначена для сырого мяса и рыбы, но лучше их хранить в закрытых контейнерах. А в дверцах можно оставлять различные йогурты, сыры, внизу — молоко и другие напитки.

Для овощей и фруктов, как правило, есть специальные отсеки.

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