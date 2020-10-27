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Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Дверца - это самая теплая часть холодильника

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Пространство в холодильнике должно быть правильно организовано, тогда продукты будут оставаться свежими долгое время. Например, яйца нельзя хранить в дверцах, несмотря на то, что для них там есть специальные ячейки. Об этом рассказала эксперт по пищевой безопасности Мишель Босевски, передает издание Wday.

Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Итак, на верхней полки холодильника должны быть продукты, готовые к употреблению, и остатки различных блюд. А вот на средней — яйца, желательно в картонной коробке. Это место будет для них более прохладное, а значит они на дольше сохранят свою свежесть. Многие люди достают яйца из коробки и переставляют в боковые ячейки холодильника, но дверца — самая теплая часть бытового устройства. Там продукт находится в условиях постоянно меняющейся температуры, поэтому быстро может испортиться. 

Нижняя полка холодильника предназначена для сырого мяса и рыбы, но лучше их хранить в закрытых контейнерах. А в дверцах можно оставлять различные йогурты, сыры, внизу — молоко и другие напитки. 

Для овощей и фруктов, как правило, есть специальные отсеки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от неприятного запаха из холодильника.


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