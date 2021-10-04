Порция какого блюда сокращает жизнь на 36 минут

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Ученые
из Мичиганского университета провели интересное исследование, в ходе которого
выяснили, какая еда увеличивает продолжительность жизни, а какая —
сокращает.
Какие продукты сокращают жизнь / Фото: The BlackRabbit / Unsplash
Эксперты
отметили, что 1 грамм колбасы "отнимает" 27 секунд жизни, а вот грамм красного
мяса — 45 секунд. Порция кока-колы, согласно результатам исследования, будет вам
стоит 12,5 минут жизни. Но больше всего стоит бояться хот-догов, специалисты
прировняли вред от употребления хот-догов с курением. Оказалось, что целый
хот-дог сокращает продолжительность жизни на 36 минут. Более того, поедание 20
и более граммов обработанного мяса в день (одна сосиска) на 20% повышает риск
развития рака прямой кишки.
Но
есть продукты, которые способствуют долголетию. Их стоит почаще добавлять в
свой рацион, чтобы минимизировать вред от употребления фаст-фуда и другой "тяжелой"
пищи. Эксперты говорят, что горсть орехов увеличивает продолжительность жизни
на 26 минут, а порция лосося — на 16 минут. Также в ежедневном меню должны
присутствовать овощи, фрукты, рыба, бобовые — они положительно сказываются на
работе всего организма.
Напомним,
эксперты назвали простое упражнение с низкой интенсивностью, которое способно снизить риск смерти на 70%. Оказалось, что это пешие прогулки, которые помогают
предотвратить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии
и других проблем со здоровьем.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что хот-доги — вкусная и простая в
приготовлении еда, хоть и весьма калорийная. Продукт можно дополнять различными
ингредиентами и соусами, однако, пользу некоторых добавок, найденных в
хот-догах, можно поставить под вопрос. Что же ужасного находили в этомфаст-фуде?
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