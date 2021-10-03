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Какое простое упражнение снижает риск смерти на 70%

Эксперты назвали простое упражнение с низкой интенсивностью, которое способно снизить риску смерти на 70%

сегодня, 08:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек хочет, как можно дольше оставаться молодым, здоровым и активным, а для этого важно следить за своим питанием и физической активностью. Новое исследование ученых показало, что увеличить продолжительность жизни можно с помощью пеших прогулок. 

Какое простое упражнение снижает риск смерти на 70%

Какое простое упражнение снижает риск смерти на 70% (фото из открытых источников)

Исследователи советуют чаще ходить пешком, в частности делать более 10 тысяч шагов в день, потому что это простое упражнение помогает снизить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и других проблем со здоровьем.

Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли участники в возрасте от 38 до 50 лет (они носили акселерометр -  прибор для измерения ускорения). За ними наблюдали около 11 лет. Эксперты пытались оценить связь количества шагов, сделанных в день, с преждевременной смертностью от всех причин среди мужчин и женщин. Полученные результаты были обработаны в 2021 году и доказали пользу пеших прогулок.

Исследователи разделили интенсивность шагов на 3 группы: низкая (менее 7000 шагов в день), умеренная (7000-9999 шагов в день) и высокая (более 10 000 шагов в день). Проанализировав данные, они выяснили, что более высокие ежедневные шаги были связаны с более низким риском смертности от всех причин.

То есть, взрослые люди, которые делали 7 и более тысяч шагов в день, имели приблизительно на 50-70% меньший риск смерти от разных причин среди мужчин и женщин среднего возраста.

При этом, эксперты не обнаружили связи между интенсивностью шага и смертностью, независимо от поправки на объем шага.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые считают, что главной причиной смертности от COVID-19 является избыточное накопление частиц SARS-CoV-2 в легких пациентов.


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Источник: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783711
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