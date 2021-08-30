ТОП-5 ужасных добавок, обнаруженных в хот-догах

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Светлана Шкурупий
Хот-доги
— вкусная и простая в приготовлении еда, хоть и весьма калорийная. Продукт можно
дополнять различными ингредиентами и соусами, однако, пользу некоторых добавок,
найденных в хот-догах, можно поставить под вопрос. Что же ужасного находили в
этом фаст-фуде?
Какие ужасные находки были обнаружены в хот-догах / Фото: hochu.ua
Глутамат натрия
Это
соль глутаминовой кислоты — сильнейшая вкусовая добавка, которая может придать
мясной вкус любому продукту. Некоторые производители добавляют ее в хот-доги,
чтобы улучшить вкусовые свойства. Но глутамат натрия называют "медленным убийцей",
поскольку он может спровоцировать развитие многих заболеваний.
Свиные пятачки
Претензии
организаций по защите прав животных по поводу содержания в мясе для хот-догов
переработанных свиных пятачков, гусиных глоток, коровьих языков и других
кусочков убитых животных, весьма оправданы. Потратьте немного времени в
поисках информации о компании, которая изготавливает хот-доги, чтобы убедиться,
что упомянутые фрагменты животных не используются в процессе производства.
Кишечник животного
Некоторые
производители в качестве оболочки для создания сосисок используют кишечники
животных. И несмотря на то, что их тщательно очищают и обрабатывают, такой факт
отталкивает от употребления хот-догов.
Кошенильный червец
Это
сборное название нескольких видов насекомых. Их панцири варят, чтобы получить
красный краситель — кармин, который используют в производстве хот-догов.
Кошенили могут вызывать аллергическую реакцию и последующие проблемы со здоровьем.
Скелетные мышцы
Производители
хот-догов добавляют любые мясные продукты в изделия. В составе
хот-догов вполне можно найти скелетные мышцы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит злоупотреблять фастфудом.
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