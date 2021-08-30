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ТОП-5 ужасных добавок, обнаруженных в хот-догах

Опубликован список добавок, которые были обнаружены в хот-догах, хотя в этом продукте их точно быть не должно

сегодня, 20:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Хот-доги — вкусная и простая в приготовлении еда, хоть и весьма калорийная. Продукт можно дополнять различными ингредиентами и соусами, однако, пользу некоторых добавок, найденных в хот-догах, можно поставить под вопрос. Что же ужасного находили в этом фаст-фуде?

ТОП-5 ужасных добавок, обнаруженных в хот-догах

Какие ужасные находки были обнаружены в хот-догах / Фото: hochu.ua

Глутамат натрия

Это соль глутаминовой кислоты — сильнейшая вкусовая добавка, которая может придать мясной вкус любому продукту. Некоторые производители добавляют ее в хот-доги, чтобы улучшить вкусовые свойства. Но глутамат натрия называют "медленным убийцей", поскольку он может спровоцировать развитие многих заболеваний.

Свиные пятачки

Претензии организаций по защите прав животных по поводу содержания в мясе для хот-догов переработанных свиных пятачков, гусиных глоток, коровьих языков и других кусочков убитых животных, весьма оправданы. Потратьте немного времени в поисках информации о компании, которая изготавливает хот-доги, чтобы убедиться, что упомянутые фрагменты животных не используются в процессе производства.

Кишечник животного

Некоторые производители в качестве оболочки для создания сосисок используют кишечники животных. И несмотря на то, что их тщательно очищают и обрабатывают, такой факт отталкивает от употребления хот-догов.

Кошенильный червец

Это сборное название нескольких видов насекомых. Их панцири варят, чтобы получить красный краситель — кармин, который используют в производстве хот-догов. Кошенили могут вызывать аллергическую реакцию и последующие проблемы со здоровьем.

Скелетные мышцы

Производители хот-догов добавляют любые мясные продукты в изделия. В составе хот-догов вполне можно найти скелетные мышцы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит злоупотреблять фастфудом.


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Источник: https://batop.ru/10-uzhasnyh-dobavok-obnaruzhennyh-v-hot-dogah
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