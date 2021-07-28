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Главная Новости Здоровье диета и питание Почему не стоит злоупотреблять фастфудом: ответ Минздрава
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Почему не стоит злоупотреблять фастфудом: ответ Минздрава

Если же вы любите жареную картошечку и разнообразные снеки, например, чипсы и крекеры, то должны знать и о том, что у них много трансжиров

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

Фастфуд является быстрым и достаточно бюджетным вариантом перекусить вкусно, поэтому миллионы людей выбирают именно такой вариант трапезы. Но почему лучше отказаться от привычки регулярно есть такую ​​пищу — читайте дальше.

Почему не стоит злоупотреблять фастфудом: ответ Минздрава

Фастфуд (фото из открытых источников)

В Минздраве решили напомнить украинцам, что фастфуд не стоит делать традиционной частью своего рациона. Хотя миллионы человек по всему миру выбирают такой вид пищи, но ее очень сложно назвать полезной. Поэтому регулярное потребление таких продуктов не положительно сказывается на здоровье.

"Фастфуд — это пища с высокой степенью технологической обработки, содержит много быстрых углеводов, жиров и избыточное количество соли. А вот витаминов, минералов и клетчатки столь необходимых для организма в ней крайне мало. Основная часть фастфуда – углеводы, которые быстро усваиваются, в короткий время повышая уровень сахара в крови", — отмечают медики.

Если же вы любите жареную картошечку и разнообразные снеки, например, чипсы и крекеры, то должны знать и о том, что у них много трансжиров.

Трансжиры вызывают скачки "плохого" холестерина и снижают уровень "хорошего". Это повышает риски развития ишемической болезни сердца, атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Конечно же, не стоит игнорировать и тот факт, что в заведениях быстрого питания частенько злоупотребляют многократным использованием масла, поэтому в продуктах уровень канцерогенных веществ может быть даже в 100 раз (!) Выше, чем рекомендовано ВОЗ.

 Напомним, все знают о том, что фаст-фуд относиться к категории "вредной пищи", потому что содержит слишком много соли, жира, сахара, вкусовых добавок, которые подрывают здоровье организма. И на своем примере врач Крис ван Туллеке решил показать, что будет, если на протяжение четырех недель питаться одним фаст-фудом.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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