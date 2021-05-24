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Что будет, если четыре недели питаться только фастфудом

Английский врач и телеведущий Крис ван Туллеке провел эксперимент и узнал, как реагирует организм, если 4 недели питаться одним фаст-фудом

24 мая 2021, 22:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают о том, что фаст-фуд относиться к категории "вредной пищи", потому что содержит слишком много соли, жира, сахара, вкусовых добавок, которые подрывают здоровье организма. И на своем примере врач Крис ван Туллеке решил показать, что будет, если на протяжение четырех недель питаться одним фаст-фудом.

Что будет, если четыре недели питаться только фастфудом

как отреагирует организм, если 4 недели есть фастфуд (фото из открытых источников)

В первую очередь, вы поправитесь на несколько килограмм, что вполне логично, ведь фаст-фуд пища достаточно калорийная. При регулярном употреблении таких продуктов может появиться ожирение, которое спровоцирует развитие и других заболеваний, в частности сахарного диабета.  

Английский специалист проверил на себе "вредную диету", и 4 недели питался в ресторанах быстрого питания. В результате нехитрого эксперимента мужчина потолстел на 7 килограммов, но это не самое страшное. Из-за того, что основу его рациона составлял фаст-фуд, содержащий жиры и углеводы, организм британца начал испытывать стресс. Мужчина начал замечать, что стал вялым, а процесс засыпания превратился для него в настоящую пытку. Сон у него был тревожным и прерывчатым. Кроме того, у экспериментатора появилась изжога, запоры и обострился геморрой.

Но даже это еще не все. За состоянием здоровья английского врача следили и другие специалисты, отметившие, что у него за эти 4 недели произошли изменения в мозге, из-за которых у него повысилась тяга к фаст-фуду. То есть, он начал испытывать зависимость от этой пищи. 

Напомним, какие токсичные ингредиенты содержатся в фаст-фуде. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что австралийские исследователи в ходе экспериментов выяснили, что фаст-фуд ухудшает долговременную память.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-9588967/What-month-eating-ultra-processed-food-did-me.html
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