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Популярное лакомство может быть опасным: названо условие

Эксперт оценила требования к качеству мороженого

сегодня, 08:24
Автор:

Елизавета Черных

Любимое многими лакомство — мороженое может представлять опасность для здоровья человека в случае, если не соблюдались условия его хранения. Об этом рассказала директор по качеству и безопасности продуктов питания Ассоциации украинских производителей "Мороженое и мороженые продукты" Элина Бахур в эфире телеканала "Украина 24".

Популярное лакомство может быть опасным: названо условие

Популярное лакомство может быть опасным - фото из открытых источников

На вопрос, может ли мороженое быть опасным, специалист дала ответ:

"Я думаю, что нет. Единственный нюанс, который может привести к тому, что мороженое может быть опасным, это несоблюдение условий хранения, в частности температурный режим".

Эксперт также подчеркнула, что мороженое будет тает в любом случае, нормативы при этом отсутствуют: 

"Есть требования к качеству мороженого, есть органолептика, химия. По стаканчику на вид можно определить только условия хранения", — отметила Бахур. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что шоколад — один из любимых сладостей и детей, и взрослых. Однако ученые из университета Ноттингема доказали, что горький шоколад позитивно влияет на наш мозг и позволяет улучшить когнитивные умения. Также специалисты приводят пять аргументов, почему темный шоколад следует включить в своей рацион. Самое главное — в таком типе шоколада существует специальное вещество, флаванол (натуральный антиоксидант). Именно их концентрация стимулирует движение крови по организму и помогает мозгу работать активней в следующие два-три часа.

В материале нашего издания также можно прочитать, что медики из США назвали самую опасную для здоровья человека сладость. Чтобы подтвердить это, врачи привели в пример мужчину, который умер, употребляя тот самый продукт.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/10698-populyarnoe-lakomstvo-mozhet-byt-opasnym-ekspert-nazvala-uslovie
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