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Пять причин начать есть темный шоколад

Горький шоколад, пусть практически и не содержит сахара, но зато позитивно влияет на человеческий организм

сегодня, 07:58
Автор:

Вечканова Елена

Шоколад — одна из любимых сладостей и детей, и взрослых. Однако ученые из университета Ноттингема доказали, что горький шоколад позитивно влияет на наш мозг и позволяет улучшить когнитивные умения. Также специалисты приводят пять аргументов, почему темный шоколад следует включить в своей рацион, пишет TheHealthSite.

Пять причин начать есть темный шоколад

Горький шоколад полезен для здоровья. Фото из открытых источников

Самое главное — в таком типе шоколада существует специальное вещество, флаванол (натуральный антиоксидант). Именно их концентрация стимулирует движение крови по организму и помогает мозгу работать активней в следующие два-три часа. На что же еще влияет горький шоколад?

1. Высокое давление

Шоколад способен влиять на уровень артериального давления. Уже упомянутые флаванолы стимулируют слизистые оболочки к насыщению оксидом азота. После этого наши артерии понемногу расслабляется, а показчик давления — снижается.

2. Болезнь сердца

Ученые считают, что употребление темного шоколада может снизить риск сердечных заболеваний. Все потому, что вещества, на которые богат такой десерт, снижают уровень холестерина в крови. Таким образом от его пагубного влияния защищается сердце.

3. Кожа

Все те же флаванолы позитивно влияют и на кожу. Они улучшают кровообращение, стимулируют увлажнение кожи и даже защищают от плохого влияния прямых солнечных лучей.

4. Здоровье мозга

Как уже и упоминали — горький шоколад стимулирует движение крови по организму. Более того — кровь быстрее прибывает к отдельным частям мозга, что влияет на его более активную работу. У пожилых людей таким образом можно немного поправить память.

5. Лишний вес

Если вы хотите похудеть, но не представляете свою жизнь без сладостей, черный шоколад — ваше все. Этот десерт вызывает сытость и в целом уменьшает тягу к соленым и сладким закускам.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему человечество может внезапно оказаться без шоколада.

Также на портале вы можете узнать, какие шоколадные конфеты способны нанести вред вашему организму.


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Источник: https://www.thehealthsite.com/photo-gallery/5-reasons-why-you-must-satisfy-your-sweet-tooth-with-chocolates-727509/dark-chocolate-727511
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