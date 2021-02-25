Какие шоколадные конфеты могут быть опасны для жизни

Всем известно о том, что шоколад положительно влияет на организм, в частности обогащает организм антиоксидантами, помогает улучшить настроение и мозговую активность. Но речь идет только о натуральном продукте. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые сладости могут быть опасны. Какие именно и почему?

какие конфеты нельзя употреблять (фото из открытых источников)

По словам эксперта, шоколадные изделия чрезвычайно популярны, а этим иногда пользуются недобросовестные производители. Дело в том, что из некоторых конфет могут сделать настоящую "химическую бомбу", заменив в них какао-масло и другие компоненты трансжирами. Соломатина говорит, что особенно плохо усваивается организмом пальмовое масло — оно способствует повышению уровня "плохого" холестерина и может привести к ожирению.

Диетолог отметила, что конфеты с трансжирами легко становятся причиной развития заболеваний сосудов, атеросклероза и даже тромбоза. Такие изделия провоцируют отложение солей.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо перед покупкой шоколадных конфет внимательно ознакомиться с тем, что написано у них на этикетке. И откажитесь от сладостей, ингредиенты в которых ненатуральные.

Соломатина также напомнила, что чрезмерное увлечение сладким может привести к сахарному диабету и ожирению, поэтому не злоупотребляйте шоколадом, а придерживайтесь суточной нормы. А еще лучше отдать предпочтение темному шоколаду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в продуктовых магазинах Харькова обнаружили шоколадки с семенами кунжута, содержащие опасное для организма вещество — оксид этилена. Оказывается, что это медленно действующий сильный яд.

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