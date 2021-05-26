Пользу каких продуктов сильно недооценивают

Рацион должен быть разнообразным, полезным и правильно сбалансированным. Но многие люди ограничивают употребление некоторых продуктов, считая, что они вредные для организма. Эксперты назвали товары, которые зря недооценивают.

Названы самые недооцененные продукты (фото из открытых источников)

Сливочное масло

Фитнес-тренер Бенджамин Джонсон отметил, что в составе качественного сливочного масла есть витамины, минералы, жирные кислоты, поэтому оно несет пользу практически всему организму, улучшая метаболизм, укрепляя иммунитет и нервную систему.

Квашеная капуста

Этот продукт содержит пробиотики, пребиотики, проще говоря, заселяет кишечник полезными бактериями, и кормит их питательными сахарами.

Печень

Нутрициолог Эрик Авила рассказала, что органическая говяжья печень — клад полезных веществ для любого спортсмена. Печень всегда была в рационе Арнольда Шварценеггера, Фрэнка Зейна и Винса Жиронды. По содержанию нутриентов на грамм ей просто нет равных.

Гречка

Эта каша обладает низким гликемическим индексом, если вас это волнует. А еще гречка дольше насыщает, что особенно полезно, когда вы на дефиците калорий.

Форель

В составе форели есть витамин Д, а также наилучшая форма Д3 (холекальциферол). Это активная форма, которая может напрямую воздействовать на мышечную ткань, а также снижать уровни миостатина (протеина, который замедляет мышечный рост).

Напомним, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какими продуктами не стоит увлекаться, потому что они не так полезны, как все считают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в число продуктов, приносящих здоровью огромную пользу, может оказаться даже та еда, которую вы употребляете ежедневно, но просто не задумывались о том, сколько в ней полезных веществ и витаминов. Мы расскажем вам о пяти продуктах, которые считаются самыми полезными на Земле.

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