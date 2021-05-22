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Какие продукты считаются самыми здоровыми

ТОП-5 продуктов, которые входят число самых полезных на планете

сегодня, 12:40
Автор:

Мокрик Анастасия

В число продуктов, приносящих здоровью огромную пользу, может оказаться даже та еда, которую вы употребляете ежедневно, но просто не задумывались о том, сколько в ней полезных веществ и витаминов. Мы расскажем вам о пяти продуктах, которые считаются самыми полезными на Земле. 

Какие продукты считаются самыми здоровыми

ТОП-5 полезных продуктов - фото: из открытых источников

Помимо привычных овощей и фруктов, которые полны витаминами, мы расскажем о других не менее полезных продуктах,  наверняка имающихся в холодильнике у каждого. 

1. Яйца

Яйца могут быть самым простым, дешевым и универсальным способом увеличить потребление белка. Помимо простого увеличения суточного количества белка, каждое яйцо с 85 калориями содержит целых 7 граммов строителя мышц! Яйца также укрепляют ваше здоровье: они богаты аминокислотами, антиоксидантами и железом.

Какие продукты считаются самыми здоровыми - фото 2

2. Арахисовое масло

Хотя употребление слишком большого количества арахисового масла может нанести ущерб вашей талии, стандартная порция из двух столовых ложек обеспечивает нужную дозу белка для наращивания мышечной массы и полезных жиров.

Какие продукты считаются самыми здоровыми - фото 3

3. Цельнозерновой хлеб

Не весь хлеб — это углеводная бомба, которая может разрушить ваши цели по снижению веса. Этот богатый питательными веществами хлеб богат белком, полезными зернами и семенами, такими как ячмень и просо.

Какие продукты считаются самыми здоровыми - фото 4

4. Вяленые томаты

Помидоры богаты антиоксидантом ликопином, который, как показывают исследования, может снизить риск рака мочевого пузыря, легких, простаты, кожи и желудка, а также снизить риск ишемической болезни сердца. Всего одна чашка высушенной на солнце даст вам 6 граммов насыщающего белка, 7 граммов клетчатки и 75 процентов от суточной нормы калия, который необходим для здоровья сердца и восстановления тканей. Они также богаты витаминами А и К. 

Какие продукты считаются самыми здоровыми - фото 5

5. Кешью

Кешью — хороший источник белка, фосфора, магния, кальция и меди. Магний может похвастаться множеством преимуществ для здоровья, таких как помощь вашему телу в облегчении различных состояний, таких как запоры, бессонница, головные боли и мышечные спазмы, а также регулирование иммунной системы и поддержка функций мозга. Они также содержат большое количество биотина, который поможет сохранить ваши волосы блестящими. 

Какие продукты считаются самыми здоровыми - фото 6

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что диетологи назвали лучшие добавки для борьбы со старением, а также о том, какие продукты снимают воспалительный процесс в организме.



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Источник: https://www.eatthis.com/healthiest-foods-on-planet/
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