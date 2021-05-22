Эти продукты снимают воспалительный процесс в организме

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Ольга Чародий
Температура, боль и отек — основные проявления практически
любых воспалений — говорят о том, что ваша иммунная система оказывает яростное
сопротивление инфекции. Но все не так просто, чтобы преодолеть воспалительный
процесс, необходимо добавить в свой рацион несколько продуктов.
Продукты питания (фото из открытых источников)
В сельдерее содержится вещество апигенин, которое обладает
сильным противовоспалительным действием. Вещество помогает устранить спазмы
сосудов в области воспаления, а также снять отек и покраснение. Чтобы увидеть
заметный результат, нужно съедать около 50 граммов сельдерея в день, пишет
ivona.bigmir.net.
В жирных сортах рыбы, таких как лосось, скумбрия, анчоусы и
сардины, содержится много жирных кислот группы омега-3. Они оказывают на
организм не только противовоспалительное, но и седативное действие.
Главным оружием имбиря против воспалений в организме является
гингерол — вещество, благодаря которой имбирь и имеет свой пряно-горьковатый
вкус. Вещество расширяет сосуды и улучшает кровообращение, в том числе и в
области воспаления, тем самым его заметно уменьшая.
Диета, богатая пищевыми волокнами, снижает уровень
С-реактивного белка, маркера воспаления в организме. Проблема в том, что многие
из нас не съедают и половину нормы волокон. Киноа содержит около 5 граммов
полезных волокон в порции (а также 4 грамма белка), и ее удобно есть как
гарнир, добавлять в салат или готовить как отдельное блюдо.
Куркума. Содержит куркумин, препятствует развитию воспалений. Особенно рекомендуют ее тем, у кого есть проблемы с суставами. А еще она улучшает память и настроение! Ею удобно посыпать овощи на гриле, добавлять в суп или омлет.
Напомним, диетологи говорят, что в составе изюма есть витамины Е, К, РР и витамины группы В, а также кальций, фосфор, магний, железо, которые необходимы организму для поддержания нормального функционирования. По словам экспертов, при ежедневном употреблении сухофруктов, в первую очередь, улучшится пищеварение. Дело в том, что изюм богат на клетчатку, которая снижает чувство голода, помогая не переедать и контролировать вес.
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