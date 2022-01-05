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Полезные свойства перца, о которых вы не догадывались

Эксперты рассказали, какими полезными свойствами обладает черный перец и как его правильно употреблять

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Черный перец — одна из самых популярных специй, которую добавляют в супы, маринады, горячие блюда и даже напитки. Но не все знают, какими полезными свойствами обладает приправа и как ее правильно употреблять.

Полезные свойства перца, о которых вы не догадывались

Черный перец (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что черный перец горошком опережает апельсин по количеству витамина С в составе. Также в нем содержится пиперин, ускоряющий обмен веществ в организме, борющийся с воспалением и помогающий лучше усваивать полезные вещества из других продуктов. Чтобы извлечь максимум пользы из черного перца, нужно молоть его непосредственно перед едой.

Перец при простуде

Чтобы быстрее избавиться от кашля, нагрейте полчайной ложки черного перца и смешайте его с теплым молоком. Этот напиток хорошо прогревает горло и оказывает отхаркивающий эффект.

Перец от лишнего веса

Эта приправа стимулирует выработку слюны и желудочного сока. Приправляя перцем еду, вы обеспечиваете себе хороший метаболизм и стройную фигуру. Но не следует перегибать палку, убедитесь, что у тебя нет противопоказаний. Перец нельзя употреблять при гастрите, анемии, аллергии, воспалении мочеполовой системы.

Перец при цистите

Ежедневно принимайте теплое молоко с 1 ч. л. молотого перца смешивая с 1 ч. л. сахара. Такое лекарство рекомендуется принимать в течение одной недели, не более. Молоко с перцем и сахаром способно вылечить не только воспаление мочеполовой системы, но и предотвратит импотенцию у мужчин.

Напомним, исследование ученых из Американской кардиологической ассоциации показало, что люди, которые регулярно едят перец чили, живут дольше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало про целебные свойства сладкого перца.


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Источник: https://takprosto.cc/polza-chernogo-perca/
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