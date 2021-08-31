logo
Русский Українська

BTC/USD

48323.55

ETH/USD

3328.99

LTC/USD

173.76

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Медики назвали целебное свойство сладкого перца
commentss НОВОСТИ Все новости

Медики назвали целебное свойство сладкого перца

Эксперты рассказали, что свой рацион нужно обогатить сладким перцем, потому что этот овощ владеет целебным свойством

сегодня, 00:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В преддверии осени, постарайтесь добавлять в свое меню побольше овощей, потому что они содержат множество витаминов и полезных веществ. Особое внимание стоит уделить сладкому перцу. Медики назвали его целебное свойство.

Медики назвали целебное свойство сладкого перца

Чем полезен сладкий перец (фото из открытых источников)

Известно, что этот овощ богат на витамины С, Р, РР, группы В, а также калий, магний, фосфор, железо, марганец, хром и другие элементы, необходимые для поддержания работы всего организма. 

Медики рекомендуют почаще употреблять сладкий перец, потому что он защищает от простуды, укрепляя иммунную систему, что особенно важно в преддверии похолодания. Также этот продукт ускоряет обмен веществ, помогая сжигать больше калорий.  Еще перец разжижает кровь и помогает нормализовать артериальное давление. 

Эксперты также подчеркнули, что в составе сладкого перца есть соединения, не позволяющие вредным канцерогенам проникать в клетки организма, тем самым защищая его от развития серьезных заболеваний. 

Но будьте внимательны, употребление сладкого перца нужно исключить людям с пониженным давлением, при язве желудка, нарушении сердечного ритма, при повышенной кислотности, при заболеваниях почек и печени.

Напомним, ученые утверждают, что острый перец оказывает противовоспалительное действие, а также может регулировать уровень глюкозы в крови. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что осенью обостряются хронические заболевания, а риск подхватить простуду и грипп существенно возрастает. И чтобы обезопасить свое здоровье, нужно уже заняться укреплением своей иммунной системы. Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, какие продукты помогут в этом деле.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=121935
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ