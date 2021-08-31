Медики назвали целебное свойство сладкого перца

В преддверии осени, постарайтесь добавлять в свое меню побольше овощей, потому что они содержат множество витаминов и полезных веществ. Особое внимание стоит уделить сладкому перцу. Медики назвали его целебное свойство.

Чем полезен сладкий перец (фото из открытых источников)

Известно, что этот овощ богат на витамины С, Р, РР, группы В, а также калий, магний, фосфор, железо, марганец, хром и другие элементы, необходимые для поддержания работы всего организма.

Медики рекомендуют почаще употреблять сладкий перец, потому что он защищает от простуды, укрепляя иммунную систему, что особенно важно в преддверии похолодания. Также этот продукт ускоряет обмен веществ, помогая сжигать больше калорий. Еще перец разжижает кровь и помогает нормализовать артериальное давление.

Эксперты также подчеркнули, что в составе сладкого перца есть соединения, не позволяющие вредным канцерогенам проникать в клетки организма, тем самым защищая его от развития серьезных заболеваний.

Но будьте внимательны, употребление сладкого перца нужно исключить людям с пониженным давлением, при язве желудка, нарушении сердечного ритма, при повышенной кислотности, при заболеваниях почек и печени.

Напомним, ученые утверждают, что острый перец оказывает противовоспалительное действие, а также может регулировать уровень глюкозы в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что осенью обостряются хронические заболевания, а риск подхватить простуду и грипп существенно возрастает. И чтобы обезопасить свое здоровье, нужно уже заняться укреплением своей иммунной системы. Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, какие продукты помогут в этом деле.

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