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Какими продуктами укреплять иммунитет осенью

Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, с помощью каких продуктов можно укрепить иммунитет осенью

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Осенью обостряются хронические заболевания, а риск подхватить простуду и грипп существенно возрастает. И чтобы обезопасить свое здоровье, нужно уже заняться укреплением своей иммунной системы. Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, какие продукты помогут в этом деле.

Какими продуктами укреплять иммунитет осенью

Как укрепить иммунитет (фото из открытых источников)

В преддверии холодной осеней погоды необходимо пересмотреть свой рацион и обогатить его молочными продуктами, например, кефиром и натуральным йогуртом (без добавок). Также добавьте в меню яблоки, груши, капусту, кабачки.

Также важно запастись на зиму витамином D, а найти его можно в красной рыбе, зелени, яйцах, сыре, или же принимать витаминные добавки, которые продаются в аптеках. Но курс приема важно обсудить со своим врачом.

Кроме того, укрепить иммунную систему можно с помощью правильного режима дня. Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, и проявляйте активность в светлое время суток. Так организму удастся правильно расходовать энергию и перераспределять внутренние ресурсы.

Напомним, иммунная система человека призвана защищать организм от вирусов и бактерий, которые провоцируют появление различных заболеваний. На иммунную систему влияет много факторов, но ослабить иммунитет могут и некоторые привычки человека, на которые следует обратить особенное внимание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Светлана Фус рассказала, что в курином мясе содержится калий, фосфор, витамины А, В1 и В2.  Благодаря такому составу оно создает своеобразный защитный барьер для организма. Те, кто часто употребляет вареную курятину, реже болеют простудными заболеваниями.


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Источник: https://riamo.ru/article/509955/dietolog-nazvala-produkty-kotorye-pomogut-predotvratit-osennij-avitaminoz.xl
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