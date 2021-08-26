Какими продуктами укреплять иммунитет осенью

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Светлана Шкурупий
Осенью
обостряются хронические заболевания, а риск подхватить простуду и грипп
существенно возрастает. И чтобы обезопасить свое здоровье, нужно уже заняться
укреплением своей иммунной системы. Врач-диетолог Наталия Герасимова
рассказала, какие продукты помогут в этом деле.
Как укрепить иммунитет (фото из открытых источников)
В
преддверии холодной осеней погоды необходимо пересмотреть свой рацион и
обогатить его молочными продуктами, например, кефиром и натуральным йогуртом
(без добавок). Также добавьте в меню яблоки, груши, капусту, кабачки.
Также
важно запастись на зиму витамином D, а найти его можно в красной рыбе, зелени,
яйцах, сыре, или же принимать витаминные добавки, которые продаются в аптеках.
Но курс приема важно обсудить со своим врачом.
Кроме
того, укрепить иммунную систему можно с помощью правильного режима дня.
Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, и проявляйте
активность в светлое время суток. Так организму удастся правильно расходовать
энергию и перераспределять внутренние ресурсы.
Напомним,
иммунная система человека
призвана защищать организм от вирусов и бактерий, которые провоцируют появление
различных заболеваний. На иммунную систему влияет много факторов, но ослабить иммунитет могут и некоторые привычки человека, на которые следует обратить
особенное внимание.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Светлана Фус рассказала, что в
курином мясе содержится калий, фосфор, витамины А, В1 и В2. Благодаря такому составу оно создает своеобразный защитный барьер для организма. Те, кто часто употребляет вареную
курятину, реже болеют простудными заболеваниями.
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