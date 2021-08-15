Иммунная система человека призвана защищать организм от вирусов и бактерий, которые провоцируют появление различных заболеваний. На иммунную систему влияет много факторов, но ослабить иммунитет могут и некоторые привычки человека, на которые следует обратить особенное внимание, пишут "Новости Ю".

Названы привычки, которые ослабляют иммунитет - фото из открытых источников

Употребление алкоголя

Чрезмерное употребление спиртных напитков ослабляет иммунитет, что подтверждают многие исследования. В Национальном центре биотехнологической информации отметили, что алкоголь не только ухудшает способность организма защищаться от внешних инфекций, а и приводит к системному воспалению и повреждению некоторых органов.

Недостаток сна

Исследования свидетельствую о том, что люди, которые не досыпают, имеют большую вероятность подхватить вирус после контакта с больным человеком. Кроме того, недостаток сна влияет и на быстроту выздоровления. По данным специалистов клиники Майо, продолжительное недосыпание увеличивает риск ожирения, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Стресс

Из-за постоянного стресса в организме вырабатывается больше гормона кортизола, который оказывает негативное влияние на иммунную систему. В Американском онкологическом сообществе считают, что люди, которые находятся в постоянном стрессе, более склонны к вирусным инфекциям и простудам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что увлечение соленой пищей не проходит бесследно для организма, и в первую очередь, это негативно отражается на сердечно-сосудистой системе. Но недавнее исследование немецких ученых доказало, что соль способна подавлять иммунитет.









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