Какой ежедневный продукт ослабляет иммунную систему

Увлечение соленой пищей не проходит бесследно для организма, и в первую очередь, это негативно отражается на сердечно-сосудистой системе. Но недавнее исследование немецких ученых доказало, что соль способна подавлять иммунитет.

Какой продукт ослабляет иммунитет / фото: Getty / Westend61

Несколько лет назад эксперты установили, что повышенный уровень соли в крови негативно отражается на функции моноцитов — иммунных клеток, циркулирующих в организме, прежде чем мигрировать в ткани и превратиться в более сложные клетки иммунной системы. Ученые из Германии решили проверить, как же соль способна повлиять на этот процесс. В ходе исследования было обнаружено, что этот продукт, а точнее злоупотребление соленой пищей, снижает активность этих клеток и провоцирует воспалительный процесс. И даже спустя 3 часа после приема такой пищи митохондриальная активность была подавленной, восстанавливалась она лишь спустя 8-9 часов.

Специалисты также отметили, что при частом употреблении соли могут возникнуть серьезные проблемы: нехватка кальция, отечность, гипертония, лишний вес и т.д.

Известно, что в день рекомендуется употреблять не больше 5-6 граммов соли (чайная ложка) взрослым людям, не имеющим серьезных проблем со здоровьем. Но обычно люди превышают эту норму в 2-3 раза.

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