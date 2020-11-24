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Главная Новости Здоровье народная медицина Правда ли, что шиповник укрепляет иммунитет
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Правда ли, что шиповник укрепляет иммунитет

В шиповнике содержится много витаминов и минералов

сегодня, 08:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Ягоды шиповника давно используют в народной медицине в качестве лекарственного средства, ведь они обладают массой полезных свойств. Из этого продукта делают чай, настойки, сиропы. Но правда ли, что шиповник укрепляют иммунную систему и каким людям от него лучше отказаться?

Правда ли, что шиповник укрепляет иммунитет

фото из открытых источников

Специалисты утверждают, что в ягодах шиповника содержится много витамина С, гораздо больше чем у цитрусовых. Также он богат на калий, кальций, марганец, цинк, витамины А, В, Е и К, а еще на мощные антиоксиданты. 

Благодаря такому витаминному составу, шиповник действительно укрепляет иммунитет, но только напитки на его основе стоит принимать на протяжении одного месяца. Можно заменить их обычным чаем. Шиповник служит хорошим бодрящим и тонизирующим средством. 

Но помимо пользы, напитки из этих ягод могут навредить здоровью. Например, их не стоит употреблять людям, у которых слабая пищеварительная система (гастрит, язва). От напитков на основе шиповника лучше отказаться и тем, у кого повышенное давление. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая закуска поможет укрепить иммунитет.


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Источник: https://doctor.rambler.ru/folkmedicine/45127526-pravda-li-chto-shipovnik-pomogaet-povysit-immunitet/
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