Полезно ли пить на ночь молоко

Выпивать стакан теплого молока перед сном — это традиция, передаваемая из поколения в поколение как способ расслабиться, уменьшить беспокойство и способствовать более спокойному ночному сну. Но, правда ли, что выпитое перед сном молоко приносит пользу?

Польза молока перед сном - фото: из открытых источников

В молоке и молочных продуктах содержится триптофан — аминокислота, способствующая засыпанию. Триптофан оказывает успокаивающее и седативное действие, что, в свою очередь, может вызывать сон.

Во многих случаях людям, у которых возникают проблемы с засыпанием из-за стресса, стакан молока перед сном обычно помогает получить столь необходимое расслабление и 8-часовой сон. Однако же некоторые эксперты все же считают информацию о том, что молоко вызывает сон — всего лишь мифом. По их мнению, это больше психологический эффект и ассоциация с детством, когда родители на ночь давали стакан молока. То есть, эффекта от самого молока нет, человек сам себе внушает это, опираясь на своих детские воспоминания.

Молоко, выпитое на ночь, имеет множество преимуществ для кожи. Регулярное его употребление может улучшить состояние кожи. В этом продукте содержится витамин B12, который может помочь предотвратить потерю эластичности, а коллаген придает ей красивый блеск. Витамин А, содержащийся в молоке, может способствовать образованию новых клеток и помогает бороться с различными кожными заболеваниями.

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