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Подходим к началу дня с толком: самые подходящие примеры завтраков от диетологов

Диетологи назвали лучшие примеры для завтрака, которые помогут продлить вам жизнь и обеспечить хорошее самочувствие

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

В рационе человека завтрак играет довольно большую роль. Именно поэтому медики часто говорят, что от того, что вы едите на завтрак, зависит состояние вашего здоровья и прилив сил и энергии на весь день.

Подходим к началу дня с толком: самые подходящие примеры завтраков от диетологов

Завтрак. Фото из открытых источников

Примеры завтраков: овес на ночь – это две столовые ложки овсяных хлопьев, две столовые ложки молотых семян льна, по столовой ложке семян чиа и конопли, тертое яблоко, тыквенные семечки, немного белкового порошка. Все это заливается водой или растительным молоком.

Шакшука с чечевицей и авокадо или яйца на цельнозерновом хлебе.

"Завтрак из остатков". Доктор Ауджла признает, что остатки обеда также могут быть хорошей идеей для завтрака. В качестве примера он приводит запеченного лосося с бататом, листьями салата и немного зелени.

Читайте также на портале "Комментарии" — медики советуют не есть сразу после пробуждения. Также стоит подойти рационально к тому, что вы будет класть себе на тарелку. Доктор Рупи Ауджла добавляет, что ограничение еды во времени – то есть соблюдение перерыва по крайней мере 12 часов между ужином и завтраком – способствует сжиганию жира, поддерживает метаболическое состояние и помогает контролировать вес. 

Проснувшись, вместо еды сначала выберите воду, ведь ночью "ваши почки работали сверхурочно". Вы можете добавить немного соли в воду и подождать с первым приемом пищи примерно до 9-10 утра. Утром не все голодны и хотят позавтракать. В основном потому, что тело уже начало экспортировать глюкозу в кровь, чтобы проснуться. Но здесь есть ловушка: классический завтрак на основе быстрых углеводов (крупы, тосты, круассаны) дает нам хороший скачок глюкозы, который подпитывает клетки, а потом дает сбой.

Также издание "Комментарии" сообщало — кальций влияет на прочность костей и зубов, тонус мышц, работу кровеносных сосудов и активность нервной системы. Об этом сообщает портал "Комментарии".



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Источник: https://stronazdrowia.pl/o-ktorej-jesc-sniadanie-by-zyc-dluzej-eksperci-zdradzaja-najlepsza-pore-i-podpowiadaja-jakie-skladniki-sa-dla-ciebie-najlepsze/ar/c14p2-27379205
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