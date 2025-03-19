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Не молоко и не творог: продукт, который приведет уровень кальция в вашем организме в норму

В семенах кунжута кальция больше в 4 раза, чем в молоке

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей

Кальций влияет на прочность костей и зубов, тонус мышц, работу кровеносных сосудов и активность нервной системы. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Не молоко и не творог: продукт, который приведет уровень кальция в вашем организме в норму

Семена кунжута. Фото: из открытых источников

Семена кунжута – в самом деле можно назвать чемпионом по содержанию кальция. Диетологи этот продукт особенно ценят. В первую очередь, благодаря своему впечатляющему пищевому профилю, особенно в отношении уровня кальция. По признанию многих диетологов, этот продукт стал важным союзником для тех, кто стремится улучшить состояние своего общего здоровья и укрепить кости.

Семена кунжута являются одним из самых богатых растительных источников кальция, даже превосходя многие молочные продукты. Этот минерал необходим для поддержания прочности костей и зубов. Более того, семена кунжута содержат другие важные питательные вещества, такие как магний и фосфор, которые помогают усвоению кальция и способствуют здоровью мышц и нервов.

В дополнение к содержанию минеральных веществ, семена кунжута богаты антиоксидантами, такими как сезамин и сезамолин, которые борются с окислительным стрессом.

Они также содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Включить эти семена в свой ежедневный рацион можно так же просто, как добавлять их в салаты, смузи или использовать тахини в различных приготовлениях.

Чтобы понять важность семен кунжута, стоит сравнить содержание кальция в некоторых популярных продуктах.

Молоко — в 100 граммах содержится 125 мг кальция.

Кунжут — в 100 граммах содержится 975 мг кальция.

Творог кисломолочный — в 100 граммах содержится 100 мг кальция.

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Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/world-news/2025/03/18/67d9942d46163f020b8b45a2.html
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