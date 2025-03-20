Во сколько нужно завтракать, чтобы жить дольше: самое идеальное время

Считается, что завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Но далеко не каждый знает, что то, как вы едите утром, может повлиять на ваше здоровье и даже долголетие.

Завтрак. Фото из открытых источников

Медики советуют не есть сразу после пробуждения. Также стоит подойти рационально к тому, что вы будет класть себе на тарелку.

Доктор Рупи Ауджла добавляет, что ограничение еды во времени — то есть соблюдение перерыва по крайней мере 12 часов между ужином и завтраком — способствует сжиганию жира, поддерживает метаболическое состояние и помогает контролировать вес.

Проснувшись, вместо еды сначала выберите воду, ведь ночью "ваши почки работали сверхурочно". Вы можете добавить немного соли в воду и подождать с первым приемом пищи примерно до 9-10 утра.

Утром не все голодны и хотят позавтракать. В основном потому, что тело уже начало экспортировать глюкозу в кровь, чтобы проснуться.

Но здесь есть ловушка: классический завтрак на основе быстрых углеводов (крупы, тосты, круассаны) дает нам хороший скачок глюкозы, который подпитывает клетки, а потом дает сбой.

"Вы снова голодны и вам нужен кофе и другие стимуляторы, чтобы оставаться сосредоточенными и бдительными до обеда", — говорит врач.

По словам эксперта, лучше всего выбирать завтрак, богатый белками и клетчаткой.

Эти ингредиенты сделают вас сытыми и энергичными до обеда. Как подчеркивает доктор Ауджла, многие люди не обеспечивают достаточного количества белка в течение дня, и это имеет решающее значение с точки зрения здорового старения.

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