Во сколько нужно завтракать, чтобы жить дольше: самое идеальное время

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Кравцев Сергей
Считается, что завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Но далеко не каждый знает, что то, как вы едите утром, может повлиять на ваше здоровье и даже долголетие.
Завтрак. Фото из открытых источников
Медики советуют не есть сразу после пробуждения. Также стоит подойти рационально к тому, что вы будет класть себе на тарелку.
Доктор Рупи Ауджла добавляет, что ограничение еды во времени — то есть соблюдение перерыва по крайней мере 12 часов между ужином и завтраком — способствует сжиганию жира, поддерживает метаболическое состояние и помогает контролировать вес.
Проснувшись, вместо еды сначала выберите воду, ведь ночью "ваши почки работали сверхурочно". Вы можете добавить немного соли в воду и подождать с первым приемом пищи примерно до 9-10 утра.
Утром не все голодны и хотят позавтракать. В основном потому, что тело уже начало экспортировать глюкозу в кровь, чтобы проснуться.
Но здесь есть ловушка: классический завтрак на основе быстрых углеводов (крупы, тосты, круассаны) дает нам хороший скачок глюкозы, который подпитывает клетки, а потом дает сбой.
По словам эксперта, лучше всего выбирать завтрак, богатый белками и клетчаткой.
Эти ингредиенты сделают вас сытыми и энергичными до обеда. Как подчеркивает доктор Ауджла, многие люди не обеспечивают достаточного количества белка в течение дня, и это имеет решающее значение с точки зрения здорового старения.
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