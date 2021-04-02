В современном мире все больше и больше людей предпочитают вести здоровый образ жизни, а также избавиться от лишнего веса. Особо актуальным этот вопрос становится в преддверии лета, Однако сбросить лишние килограммы удается далеко не всем. Причины, по которым это происходит, назвала врач-диетолог Екатерина Кутина, пишет "24 канал".

Почему вы не худеете: диетолог назвала причины - фото из открытых источников

Вы не можете похудеть потому что едите слишком много или наоборот чересчур мало. Резкое снижение калорий дает тревожный сигнал организму, и он начинает запасаться.

Вы не следите за тем, чем питаетесь и пьете лишние калории. Фреш, лате или бокал вина являются очень калорийными, и даже если вы не будете ничего есть, организм получит превышенную норму калорий из подобных напитков.

С похудением может не сложиться и из-за того, что вы недополучаете белок и пьете недостаточное количество воды.

Вы не едите цельную пищу, которая является очень сытной, и недосыпаете. Диетолог отмечает, что нехватка сна является одним из факторов риска развития ожирения.

Екатерина Кутина добавила: чтобы похудеть, стоит сосредоточиться на питании своего тела, а не на его лишении, и пусть потеря веса будет естественным побочным эффектом.

Ранее портал "Комментарии" писал, что многие люди жалуются, что не могут избавиться от лишних килограмм, потому что у них нет силы воли. Но не стоит отчаиваться. Эксперты рассказали о трех психологических уловках, которые помогут решить проблему. А также, что врачи отмечают, что пешие прогулки приводят в тонус весь организм и полезно влияют на сердечно-сосудистую систему. Во время ходьбы сжигаются калории, а создание дефицита калорий – вот способ похудения. Но помимо физической активности нужно еще следить за рационом питания и исключить из него вредные продукты.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!