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Почему вы не худеете: диетолог назвала причины

Чтобы сбросить вес, стоит сосредоточиться на питании своего тела

сегодня, 14:42
Автор:

Елизавета Черных

В современном мире все больше и больше людей предпочитают вести здоровый образ жизни, а также избавиться от лишнего веса. Особо актуальным этот вопрос становится в преддверии лета, Однако сбросить лишние килограммы удается далеко не всем. Причины, по которым это происходит, назвала врач-диетолог Екатерина Кутина, пишет "24 канал". 

Почему вы не худеете: диетолог назвала причины

Почему вы не худеете: диетолог назвала причины - фото из открытых источников

Вы не можете похудеть потому что едите слишком много или наоборот чересчур мало. Резкое снижение калорий дает тревожный сигнал организму, и он начинает запасаться. 

Вы не следите за тем, чем питаетесь и пьете лишние калории. Фреш, лате или бокал вина являются очень калорийными, и даже если вы не будете ничего есть, организм получит превышенную норму калорий из подобных напитков. 

С похудением может не сложиться и из-за того, что вы недополучаете белок и пьете недостаточное количество воды. 

Вы не едите цельную пищу, которая является очень сытной, и недосыпаете. Диетолог отмечает, что нехватка сна является одним из факторов риска развития ожирения. 

Екатерина Кутина добавила: чтобы похудеть, стоит сосредоточиться на питании своего тела, а не на его лишении, и пусть потеря веса будет естественным побочным эффектом. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что многие люди жалуются, что не могут избавиться от лишних килограмм, потому что у них нет силы воли. Но не стоит отчаиваться. Эксперты рассказали о трех психологических уловках, которые помогут решить проблему. А также, что врачи отмечают, что пешие прогулки приводят в тонус весь организм и полезно влияют на сердечно-сосудистую систему. Во время ходьбы сжигаются калории, а создание дефицита калорий – вот способ похудения. Но помимо физической активности нужно еще следить за рационом питания и исключить из него вредные продукты. 





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Источник: https://active.24tv.ua/chomu-vi-ne-hudnete-10-prichin-yaki-zavazhayut-pozbutisya-novini-dnya_n1586497
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