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Главная Новости Здоровье диета и питание Как похудеть, если нет силы воли: 3 психологические уловки
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Как похудеть, если нет силы воли: 3 психологические уловки

Прием пищи по распорядку является показателем силы воли

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются, что не могут избавиться от лишних килограмм, потому что у них нет силы воли. Но не стоит отчаиваться. Эксперты рассказали о трех психологических уловках, которые помогут решить проблему.

Как похудеть, если нет силы воли: 3 психологические уловки

как похудеть, если нет силы воли (фото из открытых источников)

Взгляните на ситуацию иначе

Не нужно делать проблему из-за своего желания сбросить вес. Когда человек собирается сесть на диету, в его голове сразу же начинают возникать мысли о том, что ему придется во многом себя ограничить, сразу возникает какой-то негатив. А с таким отношением и настроем ваша затея похудеть 100% провалится. Люди всегда стараются избегать того, что вызывает у них отрицательные эмоции. Поэтому, прежде чем начинать сбрасывать вес, думай не об ограничениях и запретах, а о здоровье, пользе и легкости.

Найдите занятие, которое приносит радость

Есть люди, которые "заедают" свои проблемы, стресс, плохое настроение и прочее, потому что находят радость только в высококалорийной пище. Откажитесь от этого и найдите любые другие занятия, которые доставляют вам радость, вдохновляют и придают энергии. 

Найдите сильную мотивацию

Выработать силу воли помогает сильная мотивация. Вы должны четко для себя определить, почему хотите похудеть, насколько сильно вы желаете добиться этой цели, и готовы ли вы приложить для этого максимум усилий. Мотивация может быть разной: здоровье и хорошее самочувствие, желание нравиться мужчинам, восхищенные взгляды на улице и т. д. Сам каждый для себя должен выбрать мотивацию, выработать выдержку и достигнуть своей цели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы похудеть.


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Источник: https://lisa.ru/psichologia/622612-kak-pohudet-esli-net-sily-voli-6-psihologicheskih-ulovok/
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