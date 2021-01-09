kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.01.2021

BTC/USD

40978.56

ETH/USD

1229.22

LTC/USD

170.98

НБУ 09.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Почему вредно пить кофе каждый день
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему вредно пить кофе каждый день

Привычка регулярно пить кофе может плохо отразиться на здоровье

сегодня, 12:18
Автор:

Мокрик Анастасия

Многие люди не могут себе представить своё утро без выпитой чашки кофе. Кто-то предпочитает его днем, а кто-то и вовсе перед сном. Пить кофе входит в некую привычку, от которой уже сложно отказаться. Однако если употреблять его ежедневно, можно нанести своему здоровью вред.

Почему вредно пить кофе каждый день

Регулярное употребление кофе вредит здоровью - фото из открытых источников

Как и у любого продукта у кофе есть свои плюсы и свои недостатки. Слишком много кофеина в организме даст вам заряд энергии. Но когда это начинает исчезать, вы остаетесь с беспокойством, которое может даже привести к паническим атакам. Также, чрезмерное употребление кофе может нарушить режим сна, что может привести к бессоннице.

Кроме того, кофеин может привести к росту бактерий во рту, что может вызвать кариес эмали.  А это в свою очередь приведет к неприятному запаху изо рта и появлению пятен на зубах. Исследования также показывают, что высокое потребление кофеина может привести к проблемам с пищеварением, включая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Если вы замечаете за собой слишком частые головные боли, причиной тому может стать кофе, в случае его употребления. Доказано и то, что человек, который не может обходиться без кофе даже в течение дня, может испытывать частые перепады настроения и раздражаться.

Наливая очередную чашку кофе стоит помнить, что этот напиток может привести к повышению артериального давления. Высокое кровяное давление или гипертония могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В случае, если вы не готовы отказаться от кофе, стоит помнить, что его, как и любой другой продукт, стоит употреблять в меру. В противном случае этот напиток может навредить вашему здоровью.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что диетологи назвали продукты, которые необходимо употреблять ежедневно, а также о напитке, что способен предотвратить рак.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thehealthsite.com/fitness/caffeine-is-it-safe-to-consume-it-everyday-find-out-788213/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ