Почему стоит включить бананы в свой ежедневный рацион

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Мокрик Анастасия
Существует множество фруктов и овощей, которые необходимо употреблять ежедневно, чтобы оставаться в форме и избегать любых болезней или болезней. Одним из таких фруктов является банан, и благодаря его многочисленным преимуществам вы можете есть его каждый день.
Бананы полезно употреблять ежедневно - фото: из открытых источников
Согласно исследованию, проведенному в Университете Алабамы,
ежедневное употребление бананов может помочь предотвратить сердечные приступы и
инсульты. Бананы содержат в себе
очень полезные витамины. Из-за этого их стоит включить в свой ежедневный
рацион. Итак, что полезного в бананах:
1. Витамин В6
Бананы являются
одним из лучших фруктовых источников витамина B6. Именно этот витамин помогает нашему организму
вырабатывать красные кровяные тельца, удалять нежелательные химические
вещества из печени и почек и поддерживать здоровье нервной системы.
2. Марганец
Один банан среднего размера обеспечивает примерно 13% вашей
дневной потребности в марганце. Марганец влияет на обмен белков, углеводов и жиров, а также способствует снижению уровня сахара в крови.
3. Калий
Калий в
банане помогает вашему телу поддерживать здоровое сердце и кровяное давление.
Кроме того, в них мало натрия. Комбинация с низким содержанием натрия и высоким
содержанием калия помогает контролировать высокое кровяное давление.
4. Витамин С
Бананы также богаты витамином С, который защищает ваше тело от повреждения клеток и тканей, помогает ему вырабатывать коллаген и поддерживает здоровье мозга, производя серотонин.
Попробуйте включить банан в ваших ежедневный рацион, чтобы как можно больше пополнять свой организм полезными витаминами и веществами.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощным средством для долголетия оказался простой фрукт, а также о пяти блюдах, которые нельзя употреблять на обед.
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