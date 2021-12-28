Почему появляется кислый привкус во рту и что с этим делать

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Светлана Шкурупий
Кислый
привкус во рту может сигнализировать о наличии заболеваний органов пищеварительной
системы поэтому если он появляется часто — не игнорируйте. По каким еще
причинам он может появиться и как от него избавиться?
Кислый привкус во рту (фото из открытых источников)
Эксперты
отмечают, что такой симптом может говорить о заболевании печени и ее протоков —
желчевыводящих путей. Когда желчь вырабатывается в большом количестве и не
успевает своевременно утилизироваться, то ее излишки попадают в желудок и
поднимаются по пищеводу. В таком случае может возникнуть кислый привкус в
ротовой полости.
Среди
других причин медики выделяют язву желудка, гастрит, кариес, гингивит и другие
заболевания ротовой полости.
Кисло-соленый
привкус может свидетельствовать о проблемах со слюнными железами,
отоларингологических патологиях, а также может быть следствием употребления
большого количества крепкого кофе или чая, курения.
Чтобы
устранить этот симптом, эксперты советуют обратить к специалисту и вылечить
заболевание, которое его спровоцировало. Если дело не в органах пищеварения,
тогда стоит придерживаться определенной диеты, например, исключите из рациона
жареную, маринованную и копченую пищу, а также кофе, специи, алкогольные
напитки.
Напомним, что доктор Лейн Либерман рассказал о "коварных" продуктах, употребление которых может ухудшить работу пищеварительной системы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы на протяжение дня чувствовать себя хорошо, эксперты советуют начинать утро с продуктов и напитков, которые улучшают работу пищеварительной системы. Что входит в этот список?
Читайте также, может ли стресс быть причиной проблем с пищеварительной системой.
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