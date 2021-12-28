Почему появляется кислый привкус во рту и что с этим делать

Кислый привкус во рту может сигнализировать о наличии заболеваний органов пищеварительной системы поэтому если он появляется часто — не игнорируйте. По каким еще причинам он может появиться и как от него избавиться?

Кислый привкус во рту (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что такой симптом может говорить о заболевании печени и ее протоков — желчевыводящих путей. Когда желчь вырабатывается в большом количестве и не успевает своевременно утилизироваться, то ее излишки попадают в желудок и поднимаются по пищеводу. В таком случае может возникнуть кислый привкус в ротовой полости.

Среди других причин медики выделяют язву желудка, гастрит, кариес, гингивит и другие заболевания ротовой полости.

Кисло-соленый привкус может свидетельствовать о проблемах со слюнными железами, отоларингологических патологиях, а также может быть следствием употребления большого количества крепкого кофе или чая, курения.

Чтобы устранить этот симптом, эксперты советуют обратить к специалисту и вылечить заболевание, которое его спровоцировало. Если дело не в органах пищеварения, тогда стоит придерживаться определенной диеты, например, исключите из рациона жареную, маринованную и копченую пищу, а также кофе, специи, алкогольные напитки.

Напомним, что доктор Лейн Либерман рассказал о "коварных" продуктах, употребление которых может ухудшить работу пищеварительной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы на протяжение дня чувствовать себя хорошо, эксперты советуют начинать утро с продуктов и напитков, которые улучшают работу пищеварительной системы. Что входит в этот список?

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