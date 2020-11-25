Пять утренних напитков, улучшающих пищеварение

Чтобы на протяжение дня чувствовать себя хорошо, эксперты советуют начинать утро с продуктов и напитков, которые улучшают работу пищеварительной системы. Что входит в этот список?

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Сок из ростков пшеницы

В составе этого напитка есть множество полезных веществ: аминокислоты, магний, кальций, фосфор, клетчатка, витамины А и С, которые в целом позитивно действуют на работу всего организма. Сок из ростков пшеницы помогает расщеплять пищу, выводит из организма шлаки и токсины, снимает симптомы различных расстройств (при вздутии живота и запорах).

Чай из фенхеля

Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств: стимулирует отток желчи, улучшает кровоток в пищеварительном тракте и помогает нормализовать обменные процессы в организме.

Лимонная вода

Диетологи давно говорят, что свой день нужно начинать со стакана теплой воды с лимоном, потому что она запускает обмен веществ, улучшает самочувствие, защищает кишечник от различных воспалений. А витамин С, входящий в состав цитрусовых, укрепляет иммунную систему.

Напиток с алоэ вера

Еще один напиток, который помогает облегчить симптомы раздраженного кишечника, тем самым уменьшая дискомфорт в животе. В его составе есть полифенолы, которые защищают организм от многих заболеваний, а также он обладает противовоспалительными ферментами.

Комбуча

Этот напиток из чайного гриба становится все более популярным, потому что улучшает обмен веществ и является источником пробиотиков. А они в свою очередь, обогащают кишечник полезными бактериями и способствуют хорошему пищеварению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки могут подавить коронавирус.

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