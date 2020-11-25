kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19089.88

ETH/USD

595.91

LTC/USD

88.15

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Пять утренних напитков, улучшающих пищеварение
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять утренних напитков, улучшающих пищеварение

Эти напитки улучшают работу кишечника

сегодня, 11:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы на протяжение дня чувствовать себя хорошо, эксперты советуют начинать утро с продуктов и напитков, которые улучшают работу пищеварительной системы. Что входит в этот список?

Пять утренних напитков, улучшающих пищеварение

фото из открытых источников

Сок из ростков пшеницы

В составе этого напитка есть множество полезных веществ: аминокислоты, магний, кальций, фосфор, клетчатка, витамины А и С, которые в целом позитивно действуют на работу всего организма. Сок из ростков пшеницы помогает расщеплять пищу, выводит из организма шлаки и токсины, снимает симптомы различных расстройств (при вздутии живота и запорах). 

Чай из фенхеля

Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств: стимулирует отток желчи, улучшает кровоток в пищеварительном тракте и помогает нормализовать обменные процессы в организме.

Лимонная вода

Диетологи давно говорят, что свой день нужно начинать со стакана теплой воды с лимоном, потому что она запускает обмен веществ, улучшает самочувствие, защищает кишечник от различных воспалений. А витамин С, входящий в состав цитрусовых, укрепляет иммунную систему. 

Напиток с алоэ вера

Еще один напиток, который помогает облегчить симптомы раздраженного кишечника, тем самым уменьшая дискомфорт в животе. В его составе есть полифенолы, которые защищают организм от многих заболеваний, а также он обладает противовоспалительными ферментами. 

Комбуча

Этот напиток из чайного гриба становится все более популярным, потому что улучшает обмен веществ и является источником пробиотиков. А они в свою очередь, обогащают кишечник полезными бактериями и способствуют хорошему пищеварению. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки могут подавить коронавирус. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/109401-shest-utrennih-napitkov-uluchshayuschih-pischevarenie.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ