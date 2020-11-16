Ученые назвали напитки, способные подавить коронавирус

Ученые со всего мира работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции, которая в этом году всколыхнула всю планету. И параллельно с этим проводят исследования, чтобы понять, как снизить эффективность заболевания в организме.

фото из открытых источников

Немецкие специалисты из Института молекулярной вирусологии, в ходе эксперимента обнаружили напитки, которые почти на 100% подавляют большинство инфекций и вирусов в нашем организме, в том числе и COVID-19.

Эксперты смешивали при комнатной температуре растительные вещества с вирусом гриппа А, аденовирусом типа 5, свиным гриппом и коронавирусом. После определенного периода, они измерили инфекционность. Оказалось, что сок из черноплодной рябины почти на 97% ослабил COVID-19 и произошло это буквально за несколько минут. Эффективный результат также показал гранатовый сок и зеленый чай, которые подавили активность вируса в десятки раз. А вот сок бузины такими свойствами похвастаться не смог.

Исследователи предполагают, что это связано с высоким содержанием полифенолов — мощных антиоксидантов, которые входят в состав натуральных напитков. Эти вещества создают кислотную среду, при которой COVID-19 теряет свою силу.

Ученые рекомендуют этими соками каждый день полоскать горло, чтобы "убить" во рту все вирусы и вредные бактерии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что обнаружено еще одно последствие коронавируса.

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