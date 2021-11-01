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Какие продукты способны ухудшить пищеварение

Доктор Лейн Либерман рассказал о «коварных» продуктах, употребление которых может ухудшить работу пищеварительной системы

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Есть продукты, которые стимулируют и улучшают пищеварение, а есть такие, что наоборот, затрудняют работу системы. О них и рассказал доктор Лейн Либерман.

Какие продукты способны ухудшить пищеварение

Что ухудшает пищеварение (фото из открытых источников)

Искусственные подсластители

Лучше ограничить в своем рационе сладкие газированные напитки и продукты, которые содержат искусственные подсластители, потому что они изменяют микрофлору кишечнику, а она выполняет множество важных функций, в том числе отвечает за метаболизм. 

Кофе

Любимый многими утренний напиток способен вызвать диарею, а благодаря мочегонному эффекту еще и спровоцировать обезвоживание, тошноту и т. д. А еще кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, которая может вызвать изжогу. Именно поэтому напиток не стоит употреблять на голодный желудок. 

Каррагинан

Это стабилизатор, который добавляют в низкокалорийные и обезжиренные молочные продукты. Исследователи говорят, что он может привести к воспалительным процессам и заболеваниям кишечника. Старайтесь покупать "молочку" без различных добавок. 

Брокколи

Несмотря на то, что овощ содержит большое количество витаминов и полезных веществ, брокколи трудно переваривается, поэтому может привести к вздутию и расстройствам желудка.

Цитрусовые

Кислотные продукты, такие как томатный соус и цитрусовые, могут вызвать раздражение желудка, вплоть до изжоги и кислотного рефлюкса.

Напомним, чтобы организм правильно функционировал, нужно соблюдать принципы здорового пищеварения, поскольку от питания зависит 80% здоровья. Нутрициолог Вероника Хуснутдинова на своей странице в Instagram перечислила самые главные из них.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт является идеальным для пищеварения. 


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/10-kovarnih-produktov-kotorie-uhudshayut-pishchevarenie/
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