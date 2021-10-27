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Эксперт назвала главные принципы здорового пищеварения

Врач - нутрициолог Вероника Хуснутдинова составила чек-лист из главных принципов здорового пищеварения

сегодня, 21:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Чтобы организм правильно функционировал, нужно соблюдать принципы здорового пищеварения, поскольку от питания зависит 80% здоровья. Нутрициолог Вероника Хуснутдинова на своей странице в Instagram перечислила самые главные из них.

Эксперт назвала главные принципы здорового пищеварения

Какие принципы здорового питания (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что при употреблении пищи необходимо следить за своей позой. Нужно сидеть прямо, не сутулиться, не ставить ноги выше пояса (это профилактика рефлюкса). Также во время приема пищи необходимо убрать телефон и другие гаджеты, потому что просмотр передач или фильмов способствует выработку в организме кортизола, которые негативно сказывается на работе пищеварительной системы. 

Еще один принцип здорового питания состоит в том, что нужно есть свежеприготовленную пищу (максимум на 2-й день). Далее она начинает разлагаться и становится "тяжелой" для пищеварения.

Нутрициолог отметила, что жевать каждую ложку пищи нужно минимум 20-25 раз (эта привычка вырабатывается не меньше 90 дней — но она "суперпомощница" ферментам). При этом, нельзя запивать еду холодными напитками. 

Кроме этого, постарайтесь соблюдать режим принятия пищи, употребляйте ее в одно и то же время, 3 раза в день, соблюдая "окна" примерно в 4 часа. Между ужином и завтраком должно проходить не менее 12 часов.

Напомним, с возрастом обмен веществ в организме начинает замедляться, поэтому после 30 лет нужно пересмотреть свой рацион, чтобы улучшить здоровье и предотвратить набор лишнего веса. Эксперты рассказали, что стоит добавить в свое меню.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пищеварительная система одна из самых важных, но одновременно уязвимых структур внутренних органов. Чтобы она хорошо работала, ее нужно правильно поддерживать, а поможет в этом один обычный продукт.


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