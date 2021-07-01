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Назван идеальный продукт для улучшения пищеварения

Врач-диетолог Елена Кален перечислила свойства авокадо и рассказала, почему он отлично подходит для нормализации пищеварения

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Пищеварительная система одна из самых важных, но одновременно уязвимых структур внутренних органов. Чтобы она хорошо работала, ее нужно правильно поддерживать, а поможет в этом один обычный продукт.

Назван идеальный продукт для улучшения пищеварения

как улучшить пищеварение (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Кален рассказала, что свой рацион необходимо обогащать авокадо, потому что в этом экзотическом плоде содержится много витаминов, полезных веществ, антиоксидантов и других соединений, поддерживающих состояние всего организма. Особенно этот продукт полезен для пищеварения, потому что богат на клетчатку — сложный углевод, который отвечает за нормальную работу желудка и кишечника, ускорение обменных процессов, а также поддержания гормонального фона.

Кроме этого, в авокадо много калия, больше чем, например, в бананах. А этот микроэлемент необходим для улучшения работы сердечно-сосудистой системы и укрепления иммунитета. 

Еще одна ценность авокадо состоит в том, что он богат на полиненасыщенные жирные кислоты, способные нормализовать в крови уровень холестерина. И несмотря на калорийность, плод рекомендуется употреблять во время диеты и людям, у которых диагностирован сахарный диабет. Это связано с тем, что в нем отсутствуют вредные жиры и сахара.

Напомним, что врач-диетолог Ольга Бурлакова советует обогащать свой рацион редькой и хреном, потому что эти продукты улучшают пищеварение. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы на протяжение дня чувствовать себя хорошо, эксперты советуют начинать утро с продуктов и напитков, которые улучшают работу пищеварительной системы. Что входит в этот список, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/22847-idealnyy-produkt-dlya-uluchsheniya-pischevareniya-rekomendaciya-dietologa.html
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