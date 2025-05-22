Почему постоянно тянет на соленое: какой сигнал посылает организм

Практически каждый из нас время от времени испытывает внезапную и сильную тягу к соленому, например чипсов, соленых орешков или даже маринованных огурцов. Откуда может браться это желание и действительно ли организм что-то пытается сказать.

Почему хочется соленого. Фото из открытых источников

По словам диетолога из Нью-Йоркского медицинского колледжа Джаны ДиМарии, наша тяга к определенной пище часто имеет психологические причины, в частности такие как стресс, эмоциональная усталость, счастье или ностальгия. Однако в некоторых случаях речь идет о конкретном физиологическом запросе, например дефиците натрия.

Соль не просто усилитель вкуса, она также содержит натрий, необходимый для поддержания водно-солевого баланса, работы мышц, нервной системы и АД. Поэтому постоянное желание соленого это способ, по которому тело может пытаться восстановить баланс. Если вы много потеете или болеете, организм теряет электролиты вместе с жидкостью. Если вы пополняете только воду, а не электролиты, уровень натрия снижается еще больше. В результате мозг "включает" тягу к соленому.

Диетолог Дженнифер Паллиан объясняет, что в такой ситуации активируются гормоны, в частности альдостерон и ангиотензин-2, которые стимулируют аппетит к соли, активируя центры вознаграждения в мозге.

Эксперты указывают, если вы испытываете постоянное желание соленого, и это сопровождается усталостью, головокружением или пониженным давлением, тогда следует обратиться к врачу. Это может быть признаком нарушений в работе надпочечников, отвечающих за выработку гормонов, регулирующих уровень натрия. По словам доктора Энни Лин, недостаток таких гормонов может приводить к чрезмерной потере натрия организмом, что и вызывает тягу к соли.

Кроме того, на уровень натрия могут также влиять лекарственные препараты, в частности, мочегонные средства или гормональные таблетки. Они способствуют более частому мочеиспусканию и, соответственно, потере электролитов.

Но следует соблюдать осторожность. Диетологи предупреждают, что не следует рассматривать тягу к соленому как разрешение на бесконтрольное потребление соленых закусок. Рекомендуемая суточная норма соли составляет не более 2300 мг натрия, что соответствует примерно одной чайной ложке поваренной соли. Превышение этой нормы связано с рисками высокого давления, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

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