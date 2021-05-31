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Почему нужно есть фрукты и овощи красного цвета

Эксперты рекомендуют обогащать свой рацион овощами и фруктами красного цвета, потому что они обладают полезными свойствами

сегодня, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий

При выборе продуктов многие люди часто отдают предпочтение красному цвету, потому что он воспринимается в продуктах как спелый и сочный. Медики рассказали, почему такие овощи и фрукты важно добавить в рацион.

Почему нужно есть фрукты и овощи красного цвета

Красные овощи и фрукты (фото из открытых источников)

Известно, что все красные продукты обладают мощнейшими антиоксидантными свойствами. Витамин С, флавонол, кверцетин, ликопин защищают организм от негативного действия свободных радикалов и образования злокачественных опухолей, а также проблем с сердечно-сосудистой системой. А еще они содержат клетчатку и бета-каротин.  Клетчатка поддерживает пищеварительную систему, а бета-каротин (витамин А) отвечает за красоту кожи и здоровье глаз.

Но людям с дерматитами, аутоимунными заболеваниями и проблемами с кишечником томаты и перцы следует кушать с осторожностью. Поскольку эти продукты могут вызывать аллергические реакции и расстройство пищеварения.

Эксперты отметили, что красные продукты богаты на ликопин, который хорошо усваивается организмом вместе с жирами, причем и после термической обработки. Поэтому лучше всего помидоры, например, есть, сочетая с растительным маслом.

Красные фрукты и ягоды: арбуз, клюква, малина, красный грейпфрут, клубника, вишня, гранат, красные сорта яблок.

Овощи: свекла, красные перцы (и кайенский, и паприка), томаты, редис, красный картофель, красный лук, цикорий, ревень.

Напомним, что эксперты назвали продукты, чрезмерное употребление которых может привести к странным побочным эффектам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Федерика Амати назвала три ключевых продукта, которые стоит добавить в рацион, потому что они способствуют долголетию.


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