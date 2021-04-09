Какие продукты могут вызвать необычные побочные эффекты

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Светлана Шкурупий
Свой рацион необходимо обогащать овощами и фруктами, потому что они содержат много витаминов и полезных веществ. Однако, есть продукты, которые при чрезмерном употреблении способны вызвать необычные побочные эффекты. Правда, не стоит беспокоиться, потому что они быстро проходят и не вредят здоровью. Какие же это продукты?
Какие побочные эффекты могут вызвать обычные продукты / фото: 1zoom
Морковь — может сделать кожу оранжевой
Оказывается, что употребление морковки в большом количестве может изменить цвет кожи, она становится желтоватого оттенка, а всему виной бета-каротин, которым богат этот овощ. Изменение цвета более заметно на стопах, руках и подошвах ног. Избыток бета-каротина, который вы получаете с продуктом, не всасывается в кровь и сохраняется под кожей, что может временно изменить ее оттенок.
Свёкла — розовый цвет мочи
Такой побочный эффект может напугать, но волноваться не стоит. Пигменты и другие химические вещества, которые содержатся в свекле, могут ненадолго закрасить мочу в розовый или красный цвет.
Апельсиновый сок — оранжевая моча
Так же, как с бета-каротином, избыток витамина С также может изменить цвет мочи. Чрезмерное употребление этого микроэлемента в течение дня, в том числе с добавками и фруктами, может закрасить вашу мочу в ярко-оранжевый.
Цветная капуста — дискомфорт в кишечнике
Цветная капуста и другие крестоцветные овощи могут вызвать желудочно-кишечный дискомфорт, включая вздутие живота и газы. Эти овощи питательны, но и трудноусвояемые, особенно если есть их сырыми. Они содержат рафинозу, которая является разновидностью углеводов. Проблема заключается в том, что наше тело не способно переваривать это соединение, поскольку оно не производит ферментов, которые помогают расщеплять ее.
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