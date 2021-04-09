Какие продукты могут вызвать необычные побочные эффекты

Свой рацион необходимо обогащать овощами и фруктами, потому что они содержат много витаминов и полезных веществ. Однако, есть продукты, которые при чрезмерном употреблении способны вызвать необычные побочные эффекты. Правда, не стоит беспокоиться, потому что они быстро проходят и не вредят здоровью. Какие же это продукты?

Какие побочные эффекты могут вызвать обычные продукты / фото: 1zoom

Морковь — может сделать кожу оранжевой

Оказывается, что употребление морковки в большом количестве может изменить цвет кожи, она становится желтоватого оттенка, а всему виной бета-каротин, которым богат этот овощ. Изменение цвета более заметно на стопах, руках и подошвах ног. Избыток бета-каротина, который вы получаете с продуктом, не всасывается в кровь и сохраняется под кожей, что может временно изменить ее оттенок.

Свёкла — розовый цвет мочи

Такой побочный эффект может напугать, но волноваться не стоит. Пигменты и другие химические вещества, которые содержатся в свекле, могут ненадолго закрасить мочу в розовый или красный цвет.

Апельсиновый сок — оранжевая моча

Так же, как с бета-каротином, избыток витамина С также может изменить цвет мочи. Чрезмерное употребление этого микроэлемента в течение дня, в том числе с добавками и фруктами, может закрасить вашу мочу в ярко-оранжевый.

Цветная капуста — дискомфорт в кишечнике

Цветная капуста и другие крестоцветные овощи могут вызвать желудочно-кишечный дискомфорт, включая вздутие живота и газы. Эти овощи питательны, но и трудноусвояемые, особенно если есть их сырыми. Они содержат рафинозу, которая является разновидностью углеводов. Проблема заключается в том, что наше тело не способно переваривать это соединение, поскольку оно не производит ферментов, которые помогают расщеплять ее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких продуктах содержится много антиоксидантов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!