Названы продукты с высоким содержанием антиоксидантов

Антиоксиданты — важные для организма активные вещества, которые защищают его от негативного воздействия свободных радикалов. Они восстанавливают структуру клеток, предотвращая развитие серьезных заболеваний. Эксперты рассказали, в каких продуктах их содержится больше всего.

В каких продуктах много антиоксидантов / фото: 1zoom

Ежевика

Одна чашка этих вкусных ягод содержит больше антиоксидантных веществ, чем любые другие ягоды. А также в составе ежевики есть витамин С, который укрепляет иммунную систему, а еще калий, магний и другие микроэлементы.

Грецкий орех

Эксперты говорят, что 15-20 половинок орехов содержат большую порцию антиоксидантов. Важно выбирать натуральные, не жареные, без сахара и соли, потому что они более полезны. В составе грецких орехов очень много омега-3 жирных кислот – больше, чем в других орехах. Но не стоит злоупотреблять орехами, потому что они довольно калорийные.

Клубника

В клубнике также есть много антиоксидантов, витамина С, клетчатки и других полезных веществ, которые очень важны для работы организма. Еще клубника помогает бороться с воспалениями, влияет на процессы кроветворения и улучшает иммунитет.

Артишок

Прекрасное сочетание белка и клетчатки, а еще фосфора, магния, витаминов С и К. Этот овощ полезен для сердца, так как снижает уровень "вредного" холестерина в крови. К тому же, в нем мало калорий и жира.

Клюква

Одна чашка клюквы полна антиоксидантов. Это еще и прекрасный источник витамина С, ягода укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма. Клюкву можно добавить в йогурт или варить из нее морсы, компоты для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Напомним, эксперты рассказали, какие антиоксиданты нужно принимать всем женщинам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему наша кожа нуждается в антиоксидантах.

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